Программа передач канала Звезда на 31 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 31 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
31.08.2022
03:50 Майор полиции. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Версия полковника Зорина
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:35 Оружие Победы
13:50 Майор полиции. 9-я - 12-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Майор полиции. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освободители. Дело эстонских карателей
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Версия полковника Зорина
01:10 В небе «Ночные ведьмы»
02:30 Жажда
03:50 Майор полиции. 9-я и 10-я серии
В программе передач возможны изменения.