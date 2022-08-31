Программа передач канала Звезда на 31 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 31 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



31.08.2022



03:50 Майор полиции. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Версия полковника Зорина

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:35 Оружие Победы

13:50 Майор полиции. 9-я - 12-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Майор полиции. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освободители. Дело эстонских карателей

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Версия полковника Зорина

01:10 В небе «Ночные ведьмы»

02:30 Жажда

03:50 Майор полиции. 9-я и 10-я серии



В программе передач возможны изменения.