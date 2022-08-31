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Программа передач Золотая коллекция на 31 августа 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 31 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

31.08.2022

05:00 Пена
06:15 Вольница
08:00 Летучий корабль
08:20 Лягушка-путешественница
08:40 Мальчик с пальчик
09:05 Мойдодыр
09:25 Михайло Ломоносов. 5-я и 6-я серии
12:10 Мёртвые души. 3-я серия
13:40 Подранки
15:20 Не бойся, я с тобой
18:05 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Защита Полежаева»
19:45 Не может быть!
21:30 Афоня
23:10 Мужики!..
00:55 Вий
02:05 Кубанские казаки
03:50 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Защита Полежаева»

В телепрограмме передач возможны изменения.









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