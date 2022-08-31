Программа передач Золотая коллекция на 31 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 31 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



31.08.2022



05:00 Пена

06:15 Вольница

08:00 Летучий корабль

08:20 Лягушка-путешественница

08:40 Мальчик с пальчик

09:05 Мойдодыр

09:25 Михайло Ломоносов. 5-я и 6-я серии

12:10 Мёртвые души. 3-я серия

13:40 Подранки

15:20 Не бойся, я с тобой

18:05 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Защита Полежаева»

19:45 Не может быть!

21:30 Афоня

23:10 Мужики!..

00:55 Вий

02:05 Кубанские казаки

03:50 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Защита Полежаева»



В телепрограмме передач возможны изменения.