Телепрограмма ТВ России на четверг 1 сентября 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 1 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 01.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Золотая Орда. 12-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Елизавета. 4-я серия - «Глава IV»
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Годунов. 8-я серия
02:00 Морозова. 19-я серия - «Дон Гуан»
02:55 Морозова. 20-я серия - «Страсти по Гомеру»
03:45 Срочно в номер! 2-я серия - «Фотография на память»
ТВЦ
04:45 Вия Артмане. Гениальная притворщица
05:20 Мой герой. Михаил Тарабукин
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38
08:50 Предчувствие. 7-я серия
09:45 Предчувствие. 8-я серия
10:35 Станислав Садальский. Одинокий шут
11:30 События
11:50 Практика-2. 7-я серия
12:47 Практика-2. 8-я серия
13:40 Мой герой. Ирина Хакамада
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Психология преступления. Ничего личного. 1-я серия
16:02 Психология преступления. Ничего личного. 2-я серия
16:55 Прощание. Анна Самохина
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:25 Не женская работа. 13-я - 16-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Звездные браки-ошибки
23:10 Назад в СССР. Учат в школе
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Золото партии
01:25 Прощание. Владимир Мулявин
02:05 Жаклин Кеннеди. 2-я часть
02:50 Осторожно, мошенники! Фальшивая ксива
03:15 Психология преступления. Ничего личного. 1-я серия
03:59 Психология преступления. Ничего личного. 2-я серия
04:45 Станислав Садальский. Одинокий шут
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Находка
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Суррогатная любовь
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Бунт на корабле», 1-я и 2-я серии. «Мирный атом», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Бунт на корабле», 1-я и 2-я серии. «Мирный атом», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Дочь против любовника матери
19:00 Сегодня
19:50 Канцелярская крыса. 13-я серия
20:50 Канцелярская крыса. 14-я серия
21:50 Рикошет. 13-я серия
22:50 Рикошет. 14-я серия
23:50 Сегодня в Москве
00:10 ЧП. Расследование
00:40 Поздняков
00:55 Мы и наука. Наука и мы
01:45 Мент в законе-3. «За все в ответе», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Летите, голуби!
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей. Женское счастье
06:10 Улицы разбитых фонарей-2. Ищу работу с риском
07:00 Улицы разбитых фонарей-2. Контрабас
07:55 Улицы разбитых фонарей-2. Королева красоты
08:30 День ангела
09:00 Известия
09:25 Улицы разбитых фонарей-2. Королева красоты
09:45 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Жених», 3-я часть
14:20 Лесник. «Жених», 4-я часть
15:20 Лесник. «Домик в деревне», 1-я часть
16:15 Лесник. «Домик в деревне», 2-я часть
17:10 Лесник. «Бонни и Клайд», 1-я часть
17:30 Известия
17:55 Лесник. «Бонни и Клайд», 1-я часть
18:30 Лесник. Бонни и Клайд
19:25 След. Каторга
20:10 След. Сонный сад
20:50 След. И снова третье декабря
21:40 След. Волчья яма
22:25 След. Сладкая зайка
23:10 Свои-5. На одной волне
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Кошмар на улице Газовой
01:15 След. Ориентирование по выбору
01:50 След. Золото скифов
02:30 След. Доктор Смерть
03:10 Детективы. Хорошая девочка
03:40 Детективы. Дурная дача
04:10 Детективы. Килька
04:35 Детективы. Дорогие огурцы
Домашний
05:00 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Сомнения Ольги«. «Слепота»
13:30 Порча. Тростинка
14:00 Знахарка
14:30 Верну любимого. Разум и чувство
15:00 Преступления страсти. 57-я серия - «Любимый брат». 58-я серия - «Воспитанница». 59-я серия - «Отчаяние». 60-я серия - «Последний шанс»
19:00 Верни мою жизнь. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. Любовь до гроба
23:40 Знахарка
00:15 Верну любимого. Разум и чувство
00:45 Понять. Простить. «Сомнения Ольги». «Слепота»
01:40 Тест на отцовство
03:20 Давай разведёмся!
04:10 Преступления страсти. 46-я серия - «Свадьба пела...»
ТНТ
04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 56-я серия
05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
07:00 Простоквашино
08:30 Перезагрузка. 519-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 340-я - 351-я серии
15:00 СашаТаня. 71-я - 80-я серии
20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 260-я серия
20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 261-я серия
21:00 Однажды в России. 201-я серия
22:00 ЮЗЗЗ. 4-я серия
23:00 Блэйд: Троица
01:10 Ты_Топ-модель на ТНТ. 4-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 3. 53-я серия
03:05 Comedy Баттл. 13-я серия
03:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия
05:05 Василиса Микулишна
05:25 Горный мастер
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 41-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 45-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 71-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Игра в доктора
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды. Сезон 3. 15-я серия
09:00 Inтуристы. Сезон 1. 2-я серия
09:35 Уральские пельмени. #вбольшойсемье
10:00 Уральские пельмени. #всепозакону
10:35 Терминал
13:10 Гости из прошлого. Сезон 1. 8-я - 17-я серии
18:30 Дылды. Сезон 3. 15-я серия
19:30 Дылды. Сезон 3. 17-я серия
20:00 Бросок кобры
22:10 Бросок кобры-2
00:15 Неудержимые-3
02:35 6 кадров. Сезон 8. 17-я серия
02:55 6 кадров. Сезон 8. 22-я серия
03:15 6 кадров. Сезон 8. 16-я серия
03:40 6 кадров. Сезон 8. 18-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 8. 19-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 8. 20-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 8. 23-я серия
Матч ТВ
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Велес Сарсфилд» (Аргентина) - «Фламенго» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Заговоренный
11:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Американец
15:05 Новости
15:10 Все на Матч!
15:55 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Бадминтон. Финал. Прямой эфир
17:55 Новости
18:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск). Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Торино». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Телохранитель
02:25 Третий тайм
02:55 Новости
03:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway»
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) - «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Добро пожаловать в рай
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Сквозные ранения
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
04:35 Документальный проект
Звезда
03:50 Майор полиции. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Дело «пестрых»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Майор полиции. 13-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освободители. Краснодар. Город в плену
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 «Проект «Альфа»
01:00 Дело «пестрых»
02:40 По данным уголовного розыска...
03:50 Оружие Победы
04:00 Морской дозор
04:50 Майор полиции. 13-я и 14-я серии
Русский роман
03:50 Другая семья
07:05 Счастье в конверте
08:55 Солнцеворот
10:55 Питер - Москва
14:45 Окончательный приговор
18:00 Пробуждение любви
21:25 Третья попытка
23:05 Притворщики
00:50 Счастье в конверте
02:30 Фото на недобрую память
04:10 Ради тебя
Мосфильм. Золотая коллекция
03:50 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Защита Полежаева»
05:15 Хозяин тайги
06:35 Бархатный сезон
08:20 Мороз Иванович
08:30 Наш друг Пишичитай. 3-я серия - «Пишичитай помогает Коле исправить ошибки в словах»
09:05 Новогодняя ночь
09:20 Муха-Цокотуха
09:30 О том, как гном покинул дом и
09:40 Однажды утром
09:50 Михайло Ломоносов. 7-я и 8-я серии
12:45 Мёртвые души. 4-я серия
14:05 Жених с того света
15:00 Где находится нофелет?
16:30 Из жизни отдыхающих
18:00 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Смерть для служебного пользования»
19:40 Здравствуйте, я ваша тетя!
21:30 Покровские ворота
00:00 Самогонщики
00:20 Пес Барбос и необычный кросс
00:35 Эта веселая планета
02:10 Карнавальная ночь
03:20 Женщина, которая поет
04:35 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Смерть для служебного пользования»
Время начала передач - московское.