Телепрограмма ТВ России на четверг 1 сентября 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 1 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 01.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Золотая Орда. 12-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Елизавета. 4-я серия - «Глава IV»

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Годунов. 8-я серия

02:00 Морозова. 19-я серия - «Дон Гуан»

02:55 Морозова. 20-я серия - «Страсти по Гомеру»

03:45 Срочно в номер! 2-я серия - «Фотография на память»



ТВЦ



04:45 Вия Артмане. Гениальная притворщица

05:20 Мой герой. Михаил Тарабукин

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38

08:50 Предчувствие. 7-я серия

09:45 Предчувствие. 8-я серия

10:35 Станислав Садальский. Одинокий шут

11:30 События

11:50 Практика-2. 7-я серия

12:47 Практика-2. 8-я серия

13:40 Мой герой. Ирина Хакамада

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Психология преступления. Ничего личного. 1-я серия

16:02 Психология преступления. Ничего личного. 2-я серия

16:55 Прощание. Анна Самохина

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:25 Не женская работа. 13-я - 16-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Звездные браки-ошибки

23:10 Назад в СССР. Учат в школе

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Золото партии

01:25 Прощание. Владимир Мулявин

02:05 Жаклин Кеннеди. 2-я часть

02:50 Осторожно, мошенники! Фальшивая ксива

03:15 Психология преступления. Ничего личного. 1-я серия

03:59 Психология преступления. Ничего личного. 2-я серия

04:45 Станислав Садальский. Одинокий шут



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Находка

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Суррогатная любовь

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Бунт на корабле», 1-я и 2-я серии. «Мирный атом», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Бунт на корабле», 1-я и 2-я серии. «Мирный атом», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Дочь против любовника матери

19:00 Сегодня

19:50 Канцелярская крыса. 13-я серия

20:50 Канцелярская крыса. 14-я серия

21:50 Рикошет. 13-я серия

22:50 Рикошет. 14-я серия

23:50 Сегодня в Москве

00:10 ЧП. Расследование

00:40 Поздняков

00:55 Мы и наука. Наука и мы

01:45 Мент в законе-3. «За все в ответе», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Летите, голуби!



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей. Женское счастье

06:10 Улицы разбитых фонарей-2. Ищу работу с риском

07:00 Улицы разбитых фонарей-2. Контрабас

07:55 Улицы разбитых фонарей-2. Королева красоты

08:30 День ангела

09:00 Известия

09:25 Улицы разбитых фонарей-2. Королева красоты

09:45 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Жених», 3-я часть

14:20 Лесник. «Жених», 4-я часть

15:20 Лесник. «Домик в деревне», 1-я часть

16:15 Лесник. «Домик в деревне», 2-я часть

17:10 Лесник. «Бонни и Клайд», 1-я часть

17:30 Известия

17:55 Лесник. «Бонни и Клайд», 1-я часть

18:30 Лесник. Бонни и Клайд

19:25 След. Каторга

20:10 След. Сонный сад

20:50 След. И снова третье декабря

21:40 След. Волчья яма

22:25 След. Сладкая зайка

23:10 Свои-5. На одной волне

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Кошмар на улице Газовой

01:15 След. Ориентирование по выбору

01:50 След. Золото скифов

02:30 След. Доктор Смерть

03:10 Детективы. Хорошая девочка

03:40 Детективы. Дурная дача

04:10 Детективы. Килька

04:35 Детективы. Дорогие огурцы



Домашний



05:00 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Сомнения Ольги«. «Слепота»

13:30 Порча. Тростинка

14:00 Знахарка

14:30 Верну любимого. Разум и чувство

15:00 Преступления страсти. 57-я серия - «Любимый брат». 58-я серия - «Воспитанница». 59-я серия - «Отчаяние». 60-я серия - «Последний шанс»

19:00 Верни мою жизнь. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. Любовь до гроба

23:40 Знахарка

00:15 Верну любимого. Разум и чувство

00:45 Понять. Простить. «Сомнения Ольги». «Слепота»

01:40 Тест на отцовство

03:20 Давай разведёмся!

04:10 Преступления страсти. 46-я серия - «Свадьба пела...»



ТНТ



04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 56-я серия

05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Перезагрузка. 519-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 340-я - 351-я серии

15:00 СашаТаня. 71-я - 80-я серии

20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 260-я серия

20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 261-я серия

21:00 Однажды в России. 201-я серия

22:00 ЮЗЗЗ. 4-я серия

23:00 Блэйд: Троица

01:10 Ты_Топ-модель на ТНТ. 4-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 3. 53-я серия

03:05 Comedy Баттл. 13-я серия

03:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия

05:05 Василиса Микулишна

05:25 Горный мастер

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 41-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 45-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 71-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Игра в доктора

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды. Сезон 3. 15-я серия

09:00 Inтуристы. Сезон 1. 2-я серия

09:35 Уральские пельмени. #вбольшойсемье

10:00 Уральские пельмени. #всепозакону

10:35 Терминал

13:10 Гости из прошлого. Сезон 1. 8-я - 17-я серии

18:30 Дылды. Сезон 3. 15-я серия

19:30 Дылды. Сезон 3. 17-я серия

20:00 Бросок кобры

22:10 Бросок кобры-2

00:15 Неудержимые-3

02:35 6 кадров. Сезон 8. 17-я серия

02:55 6 кадров. Сезон 8. 22-я серия

03:15 6 кадров. Сезон 8. 16-я серия

03:40 6 кадров. Сезон 8. 18-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 8. 19-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 8. 20-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 8. 23-я серия



Матч ТВ



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Велес Сарсфилд» (Аргентина) - «Фламенго» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Заговоренный

11:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Американец

15:05 Новости

15:10 Все на Матч!

15:55 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Бадминтон. Финал. Прямой эфир

17:55 Новости

18:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск). Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Торино». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Телохранитель

02:25 Третий тайм

02:55 Новости

03:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway»

03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) - «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Добро пожаловать в рай

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Сквозные ранения

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман

04:35 Документальный проект



Звезда



03:50 Майор полиции. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Дело «пестрых»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Майор полиции. 13-я - 16-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освободители. Краснодар. Город в плену

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 «Проект «Альфа»

01:00 Дело «пестрых»

02:40 По данным уголовного розыска...

03:50 Оружие Победы

04:00 Морской дозор

04:50 Майор полиции. 13-я и 14-я серии



Русский роман



03:50 Другая семья

07:05 Счастье в конверте

08:55 Солнцеворот

10:55 Питер - Москва

14:45 Окончательный приговор

18:00 Пробуждение любви

21:25 Третья попытка

23:05 Притворщики

00:50 Счастье в конверте

02:30 Фото на недобрую память

04:10 Ради тебя



Мосфильм. Золотая коллекция



03:50 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Защита Полежаева»

05:15 Хозяин тайги

06:35 Бархатный сезон

08:20 Мороз Иванович

08:30 Наш друг Пишичитай. 3-я серия - «Пишичитай помогает Коле исправить ошибки в словах»

09:05 Новогодняя ночь

09:20 Муха-Цокотуха

09:30 О том, как гном покинул дом и

09:40 Однажды утром

09:50 Михайло Ломоносов. 7-я и 8-я серии

12:45 Мёртвые души. 4-я серия

14:05 Жених с того света

15:00 Где находится нофелет?

16:30 Из жизни отдыхающих

18:00 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Смерть для служебного пользования»

19:40 Здравствуйте, я ваша тетя!

21:30 Покровские ворота

00:00 Самогонщики

00:20 Пес Барбос и необычный кросс

00:35 Эта веселая планета

02:10 Карнавальная ночь

03:20 Женщина, которая поет

04:35 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Смерть для служебного пользования»



Время начала передач - московское.



















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