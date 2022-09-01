Программа передач Россия 1 на 1 сентября 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 1 сентября 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
01.09.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Елизавета. 4-я серия - «Глава IV»
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Годунов. 8-я серия
02:00 Морозова. 19-я серия - «Дон Гуан»
02:55 Морозова. 20-я серия - «Страсти по Гомеру»
03:45 Срочно в номер! 2-я серия - «Фотография на память»
В программе передач возможны изменения.