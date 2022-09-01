Программа передач ТВЦ на 1 сентября 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 1 сентября 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
01.09.2022
04:45 Вия Артмане. Гениальная притворщица
05:20 Мой герой. Михаил Тарабукин
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38
08:50 Предчувствие. 7-я серия
09:45 Предчувствие. 8-я серия
10:35 Станислав Садальский. Одинокий шут
11:30 События
11:50 Практика-2. 7-я серия
12:47 Практика-2. 8-я серия
13:40 Мой герой. Ирина Хакамада
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Психология преступления. Ничего личного. 1-я серия
16:02 Психология преступления. Ничего личного. 2-я серия
16:55 Прощание. Анна Самохина
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:25 Не женская работа. 13-я - 16-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Звездные браки-ошибки
23:10 Назад в СССР. Учат в школе
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Золото партии
01:25 Прощание. Владимир Мулявин
02:05 Жаклин Кеннеди. 2-я часть
02:50 Осторожно, мошенники! Фальшивая ксива
03:15 Психология преступления. Ничего личного. 1-я серия
03:59 Психология преступления. Ничего личного. 2-я серия
04:45 Станислав Садальский. Одинокий шут
В программе передач возможны изменения.