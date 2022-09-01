Программа передач ТВЦ на 1 сентября 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 1 сентября 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



01.09.2022



04:45 Вия Артмане. Гениальная притворщица

05:20 Мой герой. Михаил Тарабукин

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38

08:50 Предчувствие. 7-я серия

09:45 Предчувствие. 8-я серия

10:35 Станислав Садальский. Одинокий шут

11:30 События

11:50 Практика-2. 7-я серия

12:47 Практика-2. 8-я серия

13:40 Мой герой. Ирина Хакамада

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Психология преступления. Ничего личного. 1-я серия

16:02 Психология преступления. Ничего личного. 2-я серия

16:55 Прощание. Анна Самохина

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:25 Не женская работа. 13-я - 16-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Звездные браки-ошибки

23:10 Назад в СССР. Учат в школе

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Золото партии

01:25 Прощание. Владимир Мулявин

02:05 Жаклин Кеннеди. 2-я часть

02:50 Осторожно, мошенники! Фальшивая ксива

03:15 Психология преступления. Ничего личного. 1-я серия

03:59 Психология преступления. Ничего личного. 2-я серия

04:45 Станислав Садальский. Одинокий шут



В программе передач возможны изменения.