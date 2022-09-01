Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач ТВЦ на 1 сентября 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 1 сентября 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

01.09.2022

04:45 Вия Артмане. Гениальная притворщица
05:20 Мой герой. Михаил Тарабукин
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38
08:50 Предчувствие. 7-я серия
09:45 Предчувствие. 8-я серия
10:35 Станислав Садальский. Одинокий шут
11:30 События
11:50 Практика-2. 7-я серия
12:47 Практика-2. 8-я серия
13:40 Мой герой. Ирина Хакамада
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Психология преступления. Ничего личного. 1-я серия
16:02 Психология преступления. Ничего личного. 2-я серия
16:55 Прощание. Анна Самохина
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:25 Не женская работа. 13-я - 16-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Звездные браки-ошибки
23:10 Назад в СССР. Учат в школе
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Золото партии
01:25 Прощание. Владимир Мулявин
02:05 Жаклин Кеннеди. 2-я часть
02:50 Осторожно, мошенники! Фальшивая ксива
03:15 Психология преступления. Ничего личного. 1-я серия
03:59 Психология преступления. Ничего личного. 2-я серия
04:45 Станислав Садальский. Одинокий шут

В программе передач возможны изменения.









  • Телепрограмма ТВ России на четверг 1 сентября 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 31 августа 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 30 августа 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 29 августа 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 28 августа 2022 года
    •




    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 5-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Премьер-Лиги 2022/2023. 8-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Сертификация спортивного оборудования и инвентаря

    Сертификация спортивного оборудования

    В каких случаях оценка соответствия спортивного оборудования и инвентаря обязательна? Какие добровольные документы могут оформить изготовители и импортеры? Этапы прохождения процедуры.

    Группы Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Расписание матчей, календарь

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.









    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 31 августа 2022
    Гороскоп Рыбы на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Водолей на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Стрелец на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Козерог на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Скорпион на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Весы на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Дева на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Лев на 1 сентября 2022 года
    Гороскоп Рак на 1 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru