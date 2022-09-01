Программа передач НТВ на 1 сентября 2022 года

Телепрограмма НТВ на 1 сентября 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
01.09.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Находка
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Суррогатная любовь
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Бунт на корабле», 1-я и 2-я серии. «Мирный атом», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Бунт на корабле», 1-я и 2-я серии. «Мирный атом», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Дочь против любовника матери
19:00 Сегодня
19:50 Канцелярская крыса. 13-я серия
20:50 Канцелярская крыса. 14-я серия
21:50 Рикошет. 13-я серия
22:50 Рикошет. 14-я серия
23:50 Сегодня в Москве
00:10 ЧП. Расследование
00:40 Поздняков
00:55 Мы и наука. Наука и мы
01:45 Мент в законе-3. «За все в ответе», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Летите, голуби!
В программе передач возможны изменения.