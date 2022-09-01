Программа передач Пятого канала на 1 сентября 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 1 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
01.09.2022
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей. Женское счастье
06:10 Улицы разбитых фонарей-2. Ищу работу с риском
07:00 Улицы разбитых фонарей-2. Контрабас
07:55 Улицы разбитых фонарей-2. Королева красоты
08:30 День ангела
09:00 Известия
09:25 Улицы разбитых фонарей-2. Королева красоты
09:45 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Жених», 3-я часть
14:20 Лесник. «Жених», 4-я часть
15:20 Лесник. «Домик в деревне», 1-я часть
16:15 Лесник. «Домик в деревне», 2-я часть
17:10 Лесник. «Бонни и Клайд», 1-я часть
17:30 Известия
17:55 Лесник. «Бонни и Клайд», 1-я часть
18:30 Лесник. Бонни и Клайд
19:25 След. Каторга
20:10 След. Сонный сад
20:50 След. И снова третье декабря
21:40 След. Волчья яма
22:25 След. Сладкая зайка
23:10 Свои-5. На одной волне
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Кошмар на улице Газовой
01:15 След. Ориентирование по выбору
01:50 След. Золото скифов
02:30 След. Доктор Смерть
03:10 Детективы. Хорошая девочка
03:40 Детективы. Дурная дача
04:10 Детективы. Килька
04:35 Детективы. Дорогие огурцы
В программе передач возможны изменения.