Программа передач Пятого канала на 1 сентября 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 1 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



01.09.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей. Женское счастье

06:10 Улицы разбитых фонарей-2. Ищу работу с риском

07:00 Улицы разбитых фонарей-2. Контрабас

07:55 Улицы разбитых фонарей-2. Королева красоты

08:30 День ангела

09:00 Известия

09:25 Улицы разбитых фонарей-2. Королева красоты

09:45 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Жених», 3-я часть

14:20 Лесник. «Жених», 4-я часть

15:20 Лесник. «Домик в деревне», 1-я часть

16:15 Лесник. «Домик в деревне», 2-я часть

17:10 Лесник. «Бонни и Клайд», 1-я часть

17:30 Известия

17:55 Лесник. «Бонни и Клайд», 1-я часть

18:30 Лесник. Бонни и Клайд

19:25 След. Каторга

20:10 След. Сонный сад

20:50 След. И снова третье декабря

21:40 След. Волчья яма

22:25 След. Сладкая зайка

23:10 Свои-5. На одной волне

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Кошмар на улице Газовой

01:15 След. Ориентирование по выбору

01:50 След. Золото скифов

02:30 След. Доктор Смерть

03:10 Детективы. Хорошая девочка

03:40 Детективы. Дурная дача

04:10 Детективы. Килька

04:35 Детективы. Дорогие огурцы



В программе передач возможны изменения.