Программа передач Домашний на 1 сентября 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 1 сентября 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



01.09.2022



05:00 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Сомнения Ольги«. «Слепота»

13:30 Порча. Тростинка

14:00 Знахарка

14:30 Верну любимого. Разум и чувство

15:00 Преступления страсти. 57-я серия - «Любимый брат». 58-я серия - «Воспитанница». 59-я серия - «Отчаяние». 60-я серия - «Последний шанс»

19:00 Верни мою жизнь. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. Любовь до гроба

23:40 Знахарка

00:15 Верну любимого. Разум и чувство

00:45 Понять. Простить. «Сомнения Ольги». «Слепота»

01:40 Тест на отцовство

03:20 Давай разведёмся!

04:10 Преступления страсти. 46-я серия - «Свадьба пела...»



В телепрограмме возможны изменения.