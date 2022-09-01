Программа передач Домашний на 1 сентября 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 1 сентября 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
01.09.2022
05:00 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Сомнения Ольги«. «Слепота»
13:30 Порча. Тростинка
14:00 Знахарка
14:30 Верну любимого. Разум и чувство
15:00 Преступления страсти. 57-я серия - «Любимый брат». 58-я серия - «Воспитанница». 59-я серия - «Отчаяние». 60-я серия - «Последний шанс»
19:00 Верни мою жизнь. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. Любовь до гроба
23:40 Знахарка
00:15 Верну любимого. Разум и чувство
00:45 Понять. Простить. «Сомнения Ольги». «Слепота»
01:40 Тест на отцовство
03:20 Давай разведёмся!
04:10 Преступления страсти. 46-я серия - «Свадьба пела...»
В телепрограмме возможны изменения.