Программа передач ТНТ на 1 сентября 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 1 сентября 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



01.09.2022



04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 56-я серия

05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Перезагрузка. 519-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 340-я - 351-я серии

15:00 СашаТаня. 71-я - 80-я серии

20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 260-я серия

20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 261-я серия

21:00 Однажды в России. 201-я серия

22:00 ЮЗЗЗ. 4-я серия

23:00 Блэйд: Троица

01:10 Ты_Топ-модель на ТНТ. 4-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 3. 53-я серия

03:05 Comedy Баттл. 13-я серия

03:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия



В программе передач возможны изменения.