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Программа передач ТНТ на 1 сентября 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 1 сентября 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

01.09.2022

04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 56-я серия
05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
07:00 Простоквашино
08:30 Перезагрузка. 519-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 340-я - 351-я серии
15:00 СашаТаня. 71-я - 80-я серии
20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 260-я серия
20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 261-я серия
21:00 Однажды в России. 201-я серия
22:00 ЮЗЗЗ. 4-я серия
23:00 Блэйд: Троица
01:10 Ты_Топ-модель на ТНТ. 4-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 3. 53-я серия
03:05 Comedy Баттл. 13-я серия
03:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия

В программе передач возможны изменения.









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