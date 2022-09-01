Программа передач СТС на 1 сентября 2022 года

Телепрограмма СТС на 1 сентября 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
01.09.2022
04:45 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия
05:05 Василиса Микулишна
05:25 Горный мастер
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 41-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 45-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 71-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Игра в доктора
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды. Сезон 3. 15-я серия
09:00 Inтуристы. Сезон 1. 2-я серия
09:35 Уральские пельмени. #вбольшойсемье
10:00 Уральские пельмени. #всепозакону
10:35 Терминал
13:10 Гости из прошлого. Сезон 1. 8-я - 17-я серии
18:30 Дылды. Сезон 3. 15-я серия
19:30 Дылды. Сезон 3. 17-я серия
20:00 Бросок кобры
22:10 Бросок кобры-2
00:15 Неудержимые-3
02:35 6 кадров. Сезон 8. 17-я серия
02:55 6 кадров. Сезон 8. 22-я серия
03:15 6 кадров. Сезон 8. 16-я серия
03:40 6 кадров. Сезон 8. 18-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 8. 19-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 8. 20-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 8. 23-я серия
В программе передач возможны изменения.