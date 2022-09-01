Программа передач СТС на 1 сентября 2022 года

Телепрограмма СТС на 1 сентября 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



01.09.2022



04:45 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия

05:05 Василиса Микулишна

05:25 Горный мастер

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 41-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 45-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 71-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Игра в доктора

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды. Сезон 3. 15-я серия

09:00 Inтуристы. Сезон 1. 2-я серия

09:35 Уральские пельмени. #вбольшойсемье

10:00 Уральские пельмени. #всепозакону

10:35 Терминал

13:10 Гости из прошлого. Сезон 1. 8-я - 17-я серии

18:30 Дылды. Сезон 3. 15-я серия

19:30 Дылды. Сезон 3. 17-я серия

20:00 Бросок кобры

22:10 Бросок кобры-2

00:15 Неудержимые-3

02:35 6 кадров. Сезон 8. 17-я серия

02:55 6 кадров. Сезон 8. 22-я серия

03:15 6 кадров. Сезон 8. 16-я серия

03:40 6 кадров. Сезон 8. 18-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 8. 19-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 8. 20-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 8. 23-я серия



В программе передач возможны изменения.