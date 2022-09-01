Программа передач Матч ТВ на 1 сентября 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 1 сентября 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



01.09.2022



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Велес Сарсфилд» (Аргентина) - «Фламенго» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Заговоренный

11:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Американец

15:05 Новости

15:10 Все на Матч!

15:55 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Бадминтон. Финал. Прямой эфир

17:55 Новости

18:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск). Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Торино». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Телохранитель

02:25 Третий тайм

02:55 Новости

03:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway»

03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) - «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.