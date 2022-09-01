Программа передач Матч ТВ на 1 сентября 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 1 сентября 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
01.09.2022
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Велес Сарсфилд» (Аргентина) - «Фламенго» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Заговоренный
11:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Американец
15:05 Новости
15:10 Все на Матч!
15:55 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Бадминтон. Финал. Прямой эфир
17:55 Новости
18:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск). Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Торино». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Телохранитель
02:25 Третий тайм
02:55 Новости
03:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway»
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) - «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.