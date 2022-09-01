Программа передач канала Звезда на 1 сентября 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 1 сентября 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



01.09.2022



03:50 Майор полиции. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Дело «пестрых»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Майор полиции. 13-я - 16-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освободители. Краснодар. Город в плену

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 «Проект «Альфа»

01:00 Дело «пестрых»

02:40 По данным уголовного розыска...

03:50 Оружие Победы

04:00 Морской дозор

04:50 Майор полиции. 13-я и 14-я серии



В программе передач возможны изменения.