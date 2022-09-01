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Программа передач канала Звезда на 1 сентября 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 1 сентября 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

01.09.2022

03:50 Майор полиции. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Дело «пестрых»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Майор полиции. 13-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освободители. Краснодар. Город в плену
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 «Проект «Альфа»
01:00 Дело «пестрых»
02:40 По данным уголовного розыска...
03:50 Оружие Победы
04:00 Морской дозор
04:50 Майор полиции. 13-я и 14-я серии

В программе передач возможны изменения.









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