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Программа передач Золотая коллекция на 1 сентября 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 1 сентября 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

01.09.2022

03:50 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Защита Полежаева»
05:15 Хозяин тайги
06:35 Бархатный сезон
08:20 Мороз Иванович
08:30 Наш друг Пишичитай. 3-я серия - «Пишичитай помогает Коле исправить ошибки в словах»
09:05 Новогодняя ночь
09:20 Муха-Цокотуха
09:30 О том, как гном покинул дом и
09:40 Однажды утром
09:50 Михайло Ломоносов. 7-я и 8-я серии
12:45 Мёртвые души. 4-я серия
14:05 Жених с того света
15:00 Где находится нофелет?
16:30 Из жизни отдыхающих
18:00 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Смерть для служебного пользования»
19:40 Здравствуйте, я ваша тетя!
21:30 Покровские ворота
00:00 Самогонщики
00:20 Пес Барбос и необычный кросс
00:35 Эта веселая планета
02:10 Карнавальная ночь
03:20 Женщина, которая поет
04:35 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Смерть для служебного пользования»

В телепрограмме передач возможны изменения.









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