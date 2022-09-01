Программа передач Золотая коллекция на 1 сентября 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 1 сентября 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



01.09.2022



03:50 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Защита Полежаева»

05:15 Хозяин тайги

06:35 Бархатный сезон

08:20 Мороз Иванович

08:30 Наш друг Пишичитай. 3-я серия - «Пишичитай помогает Коле исправить ошибки в словах»

09:05 Новогодняя ночь

09:20 Муха-Цокотуха

09:30 О том, как гном покинул дом и

09:40 Однажды утром

09:50 Михайло Ломоносов. 7-я и 8-я серии

12:45 Мёртвые души. 4-я серия

14:05 Жених с того света

15:00 Где находится нофелет?

16:30 Из жизни отдыхающих

18:00 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Смерть для служебного пользования»

19:40 Здравствуйте, я ваша тетя!

21:30 Покровские ворота

00:00 Самогонщики

00:20 Пес Барбос и необычный кросс

00:35 Эта веселая планета

02:10 Карнавальная ночь

03:20 Женщина, которая поет

04:35 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Смерть для служебного пользования»



В телепрограмме передач возможны изменения.