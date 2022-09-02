Программа передач на сегодня 2 сентября 2022 года. Телепрограмма ТВ России

Программа передач телеканалов России на пятницу 2 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 02.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2022
00:15 Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю, как свою»
01:10 Наедине со всеми
02:00 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе!
23:40 Улыбка на ночь
00:45 Блюз для сентября
02:00 44-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное закрытие
03:30 Прошлым летом в Чулимске
ТВЦ
04:45 Станислав Садальский. Одинокий шут
05:20 Мой герой. Ирина Хакамада
06:00 Настроение
08:35 Как выйти замуж за миллионера. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:50 Как выйти замуж за миллионера. 4-я серия
12:30 Подъем с глубины. 1-я серия
13:43 Подъем с глубины. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Подъем с глубины. 3-я серия
16:19 Подъем с глубины. 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Танцы любви и смерти
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:25 Не женская работа. 17-я - 20-я серии
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Опять двойка
00:30 Гений
03:00 Любовь и немножко пломбира. 1-я серия
03:46 Любовь и немножко пломбира. 2-я серия
04:30 Ролан Быков. Вот такой я человек
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Летите, голуби!
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Цезарь
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Финансист», 1-я и 2-я серии. «Мост», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Финансист», 1-я и 2-я серии. «Мост», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
19:50 Канцелярская крыса. 15-я серия
20:50 Канцелярская крыса. 16-я серия
21:50 Рикошет. 15-я серия
22:50 Рикошет. 16-я серия
23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:30 Захар Прилепин. Уроки русского
01:55 Мент в законе-3. «Светлые ключи», 1-я - 4-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:40 Улицы разбитых фонарей-2. Аварийная защита
06:25 Улицы разбитых фонарей-2. Визит к доктору
07:20 Улицы разбитых фонарей-2. Новое слово в живописи
08:15 Одиссея капитана Блада. 1-я серия
09:00 Известия
09:25 Одиссея капитана Блада. 1-я серия
10:00 Одиссея капитана Блада. 2-я серия
11:25 Признать виновным
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Пистолет», 1-я часть
14:20 Лесник. «Пистолет», 2-я часть
15:15 Лесник. 3-я часть - «Пистолет»
16:10 Лесник. 4-я часть - «Пистолет»
17:05 Лесник. 1-я часть - «Виновник»
17:30 Известия
17:55 Лесник. 1-я часть - «Виновник»
18:25 Лесник. 2-я часть - «Виновник»
19:20 След. Неформалка
20:05 След. Фурия
20:50 След. Синяк
21:40 След. Наследник
22:25 След. Бывалый
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Юрий Яковлев. В плену женских чар
00:55 Свои-5. Отцы и дети
01:30 Свои-5. Коммуналка
02:10 Свои-5. Кровь и вино
02:45 Свои-5. На одной волне
03:20 Такая работа. Приют потрошителя
04:00 Такая работа. Волчонок
04:40 Такая работа. Свидание со смертью
Домашний
05:00 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Замужняя любовь«. «Двойное дно»
13:30 Порча. Зов предков
14:00 Знахарка
14:35 Верну любимого. Нерадивая дочь
15:10 Аквамарин. 1-я - 4-я серии
19:00 Любовь по контракту. 1-я - 4-я серии
23:00 Предсказания 2.2. 1-я серия
00:00 Порча. Мачеха
00:35 Знахарка
01:05 Верну любимого. Нерадивая дочь
01:35 Понять. Простить. «Замужняя любовь«. «Двойное дно»
02:25 Тест на отцовство
04:05 Давай разведемся! 549-я серия
04:55 Преступления страсти. 47-я серия - «Чужой каравай»
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия
05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 СашаТаня. 81-я - 100-я серии
19:00 Однажды в России. Сезон 8. 196-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 8. 197-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 742-я серия
22:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 138-я серия
23:00 Новые танцы. Сезон 2. 24-я серия
01:00 Безумный Макс: Дорога ярости
02:55 Импровизация. Сезон 3. 54-я серия
03:40 Comedy Баттл. 14-я серия
04:30 Открытый микрофон. Сезон 3. 59-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 23-я серия
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 76-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 77-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 80-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Поход в магазин
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды. Сезон 3. 16-я серия
08:30 Дылды. Сезон 3. 17-я серия
09:00 Бойцовская семейка
11:05 Суперлига. Сезон 1. 3-я серия
12:40 Уральские пельмени. #спортивныйинтерес
13:25 Уральские пельмени. «Королевство кривых кулис«, 2-я часть
16:40 Уральские пельмени. Нервное сентября
18:10 Уральские пельмени
20:55 Зубная фея
22:55 Притворись моей женой
01:05 Бойцовская семейка
03:00 6 кадров. Сезон 8. 24-я - 29-я серии
Матч ТВ
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) - «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Голевая неделя РФ
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Заговоренный
11:00 Матч! Парад
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Лица страны. Сборная СССР по хоккею
13:00 Суперсерия. СССР - Канада. 1972
15:05 Новости
15:10 Футбол. Кубок России. Обзор
15:55 Футбол. Первая Лига. «Уфа» - «Арсенал» (Тула). Прямой эфир
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:30 Футбол. Матч легенд. «Спартак» - «Зенит». Прямой эфир
21:00 I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». Церемония открытия
23:30 Все на Матч!
00:10 Точная ставка
00:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»
01:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Хоффенхайм»
03:25 Кулак легенды: Возвращение Чэнь Чжэня
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Неуправляемый
21:50 Дежавю
23:00 Новости
23:25 Дежавю
00:35 Начало
03:00 День сурка
04:35 Невероятно интересные истории
Звезда
04:50 Майор полиции. 13-я и 16-я серии
08:20 Зеленый фургон
09:00 Новости дня
09:20 Зеленый фургон
11:50 При загадочных обстоятельствах
13:00 Новости дня
13:25 При загадочных обстоятельствах
14:00 Военные новости
14:05 При загадочных обстоятельствах
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 При загадочных обстоятельствах
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:55 Мимино
01:30 Новый год в ноябре. 1-я - 4-я серии
04:15 Маресьев: продолжение легенды
Русский роман
04:10 Ради тебя
06:55 Окончательный приговор
10:15 Пробуждение любви
13:40 Третья попытка
15:20 Притворщики
17:05 На качелях судьбы
21:00 Цена прошлого
00:40 Чужие души
02:05 Окончательный приговор
Мосфильм. Золотая коллекция
04:35 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Смерть для служебного пользования»
06:00 Без срока давности
07:30 Ох и Ах
07:40 Ох и Ах идут в поход
07:50 Паровозик из Ромашкова
08:00 Пес в сапогах
08:25 Песенка мышонка
08:35 Петя и Красная шапочка
08:55 Михайло Ломоносов. 9-я серия
10:35 Достояние республики
13:00 Мёртвые души. 5-я серия
14:35 Зеленый фургон
17:05 Кто поедет в Трускавец
18:25 Благочестивая Марта
21:00 Служебный роман
23:50 Старший сын
02:10 Чародеи
04:35 Схватка в пурге
Время начала передач - московское.