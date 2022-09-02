Программа передач на сегодня 2 сентября 2022 года. Телепрограмма ТВ России

Программа передач телеканалов России на пятницу 2 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 02.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2022

00:15 Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю, как свою»

01:10 Наедине со всеми

02:00 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе!

23:40 Улыбка на ночь

00:45 Блюз для сентября

02:00 44-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное закрытие

03:30 Прошлым летом в Чулимске



ТВЦ



04:45 Станислав Садальский. Одинокий шут

05:20 Мой герой. Ирина Хакамада

06:00 Настроение

08:35 Как выйти замуж за миллионера. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:50 Как выйти замуж за миллионера. 4-я серия

12:30 Подъем с глубины. 1-я серия

13:43 Подъем с глубины. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Подъем с глубины. 3-я серия

16:19 Подъем с глубины. 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Танцы любви и смерти

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:25 Не женская работа. 17-я - 20-я серии

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Опять двойка

00:30 Гений

03:00 Любовь и немножко пломбира. 1-я серия

03:46 Любовь и немножко пломбира. 2-я серия

04:30 Ролан Быков. Вот такой я человек



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Летите, голуби!

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Цезарь

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Финансист», 1-я и 2-я серии. «Мост», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Финансист», 1-я и 2-я серии. «Мост», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

19:50 Канцелярская крыса. 15-я серия

20:50 Канцелярская крыса. 16-я серия

21:50 Рикошет. 15-я серия

22:50 Рикошет. 16-я серия

23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:30 Захар Прилепин. Уроки русского

01:55 Мент в законе-3. «Светлые ключи», 1-я - 4-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:40 Улицы разбитых фонарей-2. Аварийная защита

06:25 Улицы разбитых фонарей-2. Визит к доктору

07:20 Улицы разбитых фонарей-2. Новое слово в живописи

08:15 Одиссея капитана Блада. 1-я серия

09:00 Известия

09:25 Одиссея капитана Блада. 1-я серия

10:00 Одиссея капитана Блада. 2-я серия

11:25 Признать виновным

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Пистолет», 1-я часть

14:20 Лесник. «Пистолет», 2-я часть

15:15 Лесник. 3-я часть - «Пистолет»

16:10 Лесник. 4-я часть - «Пистолет»

17:05 Лесник. 1-я часть - «Виновник»

17:30 Известия

17:55 Лесник. 1-я часть - «Виновник»

18:25 Лесник. 2-я часть - «Виновник»

19:20 След. Неформалка

20:05 След. Фурия

20:50 След. Синяк

21:40 След. Наследник

22:25 След. Бывалый

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Юрий Яковлев. В плену женских чар

00:55 Свои-5. Отцы и дети

01:30 Свои-5. Коммуналка

02:10 Свои-5. Кровь и вино

02:45 Свои-5. На одной волне

03:20 Такая работа. Приют потрошителя

04:00 Такая работа. Волчонок

04:40 Такая работа. Свидание со смертью



Домашний



05:00 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Замужняя любовь«. «Двойное дно»

13:30 Порча. Зов предков

14:00 Знахарка

14:35 Верну любимого. Нерадивая дочь

15:10 Аквамарин. 1-я - 4-я серии

19:00 Любовь по контракту. 1-я - 4-я серии

23:00 Предсказания 2.2. 1-я серия

00:00 Порча. Мачеха

00:35 Знахарка

01:05 Верну любимого. Нерадивая дочь

01:35 Понять. Простить. «Замужняя любовь«. «Двойное дно»

02:25 Тест на отцовство

04:05 Давай разведемся! 549-я серия

04:55 Преступления страсти. 47-я серия - «Чужой каравай»



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 СашаТаня. 81-я - 100-я серии

19:00 Однажды в России. Сезон 8. 196-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 8. 197-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 742-я серия

22:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 138-я серия

23:00 Новые танцы. Сезон 2. 24-я серия

01:00 Безумный Макс: Дорога ярости

02:55 Импровизация. Сезон 3. 54-я серия

03:40 Comedy Баттл. 14-я серия

04:30 Открытый микрофон. Сезон 3. 59-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 23-я серия

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 76-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 77-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 80-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Поход в магазин

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды. Сезон 3. 16-я серия

08:30 Дылды. Сезон 3. 17-я серия

09:00 Бойцовская семейка

11:05 Суперлига. Сезон 1. 3-я серия

12:40 Уральские пельмени. #спортивныйинтерес

13:25 Уральские пельмени. «Королевство кривых кулис«, 2-я часть

16:40 Уральские пельмени. Нервное сентября

18:10 Уральские пельмени

20:55 Зубная фея

22:55 Притворись моей женой

01:05 Бойцовская семейка

03:00 6 кадров. Сезон 8. 24-я - 29-я серии



Матч ТВ



03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) - «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Голевая неделя РФ

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Заговоренный

11:00 Матч! Парад

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Лица страны. Сборная СССР по хоккею

13:00 Суперсерия. СССР - Канада. 1972

15:05 Новости

15:10 Футбол. Кубок России. Обзор

15:55 Футбол. Первая Лига. «Уфа» - «Арсенал» (Тула). Прямой эфир

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:30 Футбол. Матч легенд. «Спартак» - «Зенит». Прямой эфир

21:00 I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». Церемония открытия

23:30 Все на Матч!

00:10 Точная ставка

00:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»

01:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Хоффенхайм»

03:25 Кулак легенды: Возвращение Чэнь Чжэня



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Неуправляемый

21:50 Дежавю

23:00 Новости

23:25 Дежавю

00:35 Начало

03:00 День сурка

04:35 Невероятно интересные истории



Звезда



04:50 Майор полиции. 13-я и 16-я серии

08:20 Зеленый фургон

09:00 Новости дня

09:20 Зеленый фургон

11:50 При загадочных обстоятельствах

13:00 Новости дня

13:25 При загадочных обстоятельствах

14:00 Военные новости

14:05 При загадочных обстоятельствах

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 При загадочных обстоятельствах

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:55 Мимино

01:30 Новый год в ноябре. 1-я - 4-я серии

04:15 Маресьев: продолжение легенды



Русский роман



04:10 Ради тебя

06:55 Окончательный приговор

10:15 Пробуждение любви

13:40 Третья попытка

15:20 Притворщики

17:05 На качелях судьбы

21:00 Цена прошлого

00:40 Чужие души

02:05 Окончательный приговор



Мосфильм. Золотая коллекция



04:35 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Смерть для служебного пользования»

06:00 Без срока давности

07:30 Ох и Ах

07:40 Ох и Ах идут в поход

07:50 Паровозик из Ромашкова

08:00 Пес в сапогах

08:25 Песенка мышонка

08:35 Петя и Красная шапочка

08:55 Михайло Ломоносов. 9-я серия

10:35 Достояние республики

13:00 Мёртвые души. 5-я серия

14:35 Зеленый фургон

17:05 Кто поедет в Трускавец

18:25 Благочестивая Марта

21:00 Служебный роман

23:50 Старший сын

02:10 Чародеи

04:35 Схватка в пурге



Время начала передач - московское.



















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