Программа передач Первого канала на сегодня 2 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Первого канала на сегодня 2 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач Первого канала на 02.09.2022



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2022

00:15 Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю, как свою»

01:10 Наедине со всеми

02:00 Информационный канал



В программе передач возможны изменения.