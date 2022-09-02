Программа передач ТВЦ на сегодня 2 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма ТВЦ на сегодня 2 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 02.09.2022
04:45 Станислав Садальский. Одинокий шут
05:20 Мой герой. Ирина Хакамада
06:00 Настроение
08:35 Как выйти замуж за миллионера. 1-я - 2-я серии
11:30 События
11:50 Как выйти замуж за миллионера. 4-я серия
12:30 Подъем с глубины. 1-я серия
13:43 Подъем с глубины. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Подъем с глубины. 3-я серия
16:19 Подъем с глубины. 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Танцы любви и смерти
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:25 Не женская работа. 17-я - 20-я серии
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Опять двойка
00:30 Гений
03:00 Любовь и немножко пломбира. 1-я серия
03:46 Любовь и немножко пломбира. 2-я серия
04:30 Ролан Быков. Вот такой я человек
В программе передач возможны изменения.