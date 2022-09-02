Программа передач ТВЦ на сегодня 2 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма ТВЦ на сегодня 2 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 02.09.2022



04:45 Станислав Садальский. Одинокий шут

05:20 Мой герой. Ирина Хакамада

06:00 Настроение

08:35 Как выйти замуж за миллионера. 1-я - 2-я серии

11:30 События

11:50 Как выйти замуж за миллионера. 4-я серия

12:30 Подъем с глубины. 1-я серия

13:43 Подъем с глубины. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Подъем с глубины. 3-я серия

16:19 Подъем с глубины. 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Танцы любви и смерти

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:25 Не женская работа. 17-я - 20-я серии

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Опять двойка

00:30 Гений

03:00 Любовь и немножко пломбира. 1-я серия

03:46 Любовь и немножко пломбира. 2-я серия

04:30 Ролан Быков. Вот такой я человек



В программе передач возможны изменения.