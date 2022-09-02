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Программа передач Пятого канала на сегодня 2 сентября 2022 года на весь день


Телепрограмма Пятого канала на сегодня 2 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятого канала на 02.09.2022

05:00 Известия
05:40 Улицы разбитых фонарей-2. Аварийная защита
06:25 Улицы разбитых фонарей-2. Визит к доктору
07:20 Улицы разбитых фонарей-2. Новое слово в живописи
08:15 Одиссея капитана Блада. 1-я серия
09:00 Известия
09:25 Одиссея капитана Блада. 1-я серия
10:00 Одиссея капитана Блада. 2-я серия
11:25 Признать виновным
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Пистолет», 1-я часть
14:20 Лесник. «Пистолет», 2-я часть
15:15 Лесник. 3-я часть - «Пистолет»
16:10 Лесник. 4-я часть - «Пистолет»
17:05 Лесник. 1-я часть - «Виновник»
17:30 Известия
17:55 Лесник. 1-я часть - «Виновник»
18:25 Лесник. 2-я часть - «Виновник»
19:20 След. Неформалка
20:05 След. Фурия
20:50 След. Синяк
21:40 След. Наследник
22:25 След. Бывалый
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Юрий Яковлев. В плену женских чар
00:55 Свои-5. Отцы и дети
01:30 Свои-5. Коммуналка
02:10 Свои-5. Кровь и вино
02:45 Свои-5. На одной волне
03:20 Такая работа. Приют потрошителя
04:00 Такая работа. Волчонок
04:40 Такая работа. Свидание со смертью

В программе передач возможны изменения.









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