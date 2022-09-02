Программа передач Пятого канала на сегодня 2 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Пятого канала на сегодня 2 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятого канала на 02.09.2022



05:00 Известия

05:40 Улицы разбитых фонарей-2. Аварийная защита

06:25 Улицы разбитых фонарей-2. Визит к доктору

07:20 Улицы разбитых фонарей-2. Новое слово в живописи

08:15 Одиссея капитана Блада. 1-я серия

09:00 Известия

09:25 Одиссея капитана Блада. 1-я серия

10:00 Одиссея капитана Блада. 2-я серия

11:25 Признать виновным

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Пистолет», 1-я часть

14:20 Лесник. «Пистолет», 2-я часть

15:15 Лесник. 3-я часть - «Пистолет»

16:10 Лесник. 4-я часть - «Пистолет»

17:05 Лесник. 1-я часть - «Виновник»

17:30 Известия

17:55 Лесник. 1-я часть - «Виновник»

18:25 Лесник. 2-я часть - «Виновник»

19:20 След. Неформалка

20:05 След. Фурия

20:50 След. Синяк

21:40 След. Наследник

22:25 След. Бывалый

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Юрий Яковлев. В плену женских чар

00:55 Свои-5. Отцы и дети

01:30 Свои-5. Коммуналка

02:10 Свои-5. Кровь и вино

02:45 Свои-5. На одной волне

03:20 Такая работа. Приют потрошителя

04:00 Такая работа. Волчонок

04:40 Такая работа. Свидание со смертью



В программе передач возможны изменения.