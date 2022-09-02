Программа передач Домашний на сегодня 2 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Домашний на сегодня 2 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 02.09.2022



05:00 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Замужняя любовь«. «Двойное дно»

13:30 Порча. Зов предков

14:00 Знахарка

14:35 Верну любимого. Нерадивая дочь

15:10 Аквамарин. 1-я - 4-я серии

19:00 Любовь по контракту. 1-я - 4-я серии

23:00 Предсказания 2.2. 1-я серия

00:00 Порча. Мачеха

00:35 Знахарка

01:05 Верну любимого. Нерадивая дочь

01:35 Понять. Простить. «Замужняя любовь«. «Двойное дно»

02:25 Тест на отцовство

04:05 Давай разведемся! 549-я серия

04:55 Преступления страсти. 47-я серия - «Чужой каравай»



В программе передач возможны изменения.