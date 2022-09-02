Программа передач СТС на сегодня 2 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма СТС на сегодня 2 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 02.09.2022



04:45 6 кадров. Сезон 8. 23-я серия

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 76-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 77-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 80-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Поход в магазин

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды. Сезон 3. 16-я серия

08:30 Дылды. Сезон 3. 17-я серия

09:00 Бойцовская семейка

11:05 Суперлига. Сезон 1. 3-я серия

12:40 Уральские пельмени. #спортивныйинтерес

13:25 Уральские пельмени. «Королевство кривых кулис«, 2-я часть

16:40 Уральские пельмени. Нервное сентября

18:10 Уральские пельмени

20:55 Зубная фея

22:55 Притворись моей женой

01:05 Бойцовская семейка

03:00 6 кадров. Сезон 8. 24-я - 29-я серии



В программе передач возможны изменения.