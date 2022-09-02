Программа передач Матч ТВ на сегодня 2 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на сегодня 2 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 02.09.2022



03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) - «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Голевая неделя РФ

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Заговоренный

11:00 Матч! Парад

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Лица страны. Сборная СССР по хоккею

13:00 Суперсерия. СССР - Канада. 1972

15:05 Новости

15:10 Футбол. Кубок России. Обзор

15:55 Футбол. Первая Лига. «Уфа» - «Арсенал» (Тула). Прямой эфир

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:30 Футбол. Матч легенд. «Спартак» - «Зенит». Прямой эфир

21:00 I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». Церемония открытия

23:30 Все на Матч!

00:10 Точная ставка

00:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»

01:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Хоффенхайм»

03:25 Кулак легенды: Возвращение Чэнь Чжэня



В программе передач возможны изменения.