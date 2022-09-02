Программа передач Матч ТВ на сегодня 2 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на сегодня 2 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 02.09.2022
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) - «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Голевая неделя РФ
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Заговоренный
11:00 Матч! Парад
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Лица страны. Сборная СССР по хоккею
13:00 Суперсерия. СССР - Канада. 1972
15:05 Новости
15:10 Футбол. Кубок России. Обзор
15:55 Футбол. Первая Лига. «Уфа» - «Арсенал» (Тула). Прямой эфир
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:30 Футбол. Матч легенд. «Спартак» - «Зенит». Прямой эфир
21:00 I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». Церемония открытия
23:30 Все на Матч!
00:10 Точная ставка
00:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»
01:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Хоффенхайм»
03:25 Кулак легенды: Возвращение Чэнь Чжэня
В программе передач возможны изменения.