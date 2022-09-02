Программа передач Звезда на сегодня 2 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Звезда на сегодня 2 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 02.09.2022
04:50 Майор полиции. 13-я и 16-я серии
08:20 Зеленый фургон
09:00 Новости дня
09:20 Зеленый фургон
11:50 При загадочных обстоятельствах
13:00 Новости дня
13:25 При загадочных обстоятельствах
14:00 Военные новости
14:05 При загадочных обстоятельствах
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 При загадочных обстоятельствах
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:55 Мимино
01:30 Новый год в ноябре. 1-я - 4-я серии
04:15 Маресьев: продолжение легенды
В программе передач возможны изменения.