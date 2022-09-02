Программа передач Звезда на сегодня 2 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Звезда на сегодня 2 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 02.09.2022



04:50 Майор полиции. 13-я и 16-я серии

08:20 Зеленый фургон

09:00 Новости дня

09:20 Зеленый фургон

11:50 При загадочных обстоятельствах

13:00 Новости дня

13:25 При загадочных обстоятельствах

14:00 Военные новости

14:05 При загадочных обстоятельствах

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 При загадочных обстоятельствах

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:55 Мимино

01:30 Новый год в ноябре. 1-я - 4-я серии

04:15 Маресьев: продолжение легенды



В программе передач возможны изменения.