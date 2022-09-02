Программа передач Мосфильм. Золотая коллекция на сегодня 2 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Мосфильм. Золотая коллекция на сегодня 2 сентября 2022 года. В эфире телеканала Мосфильм. Золотая коллекция транслируются следующие передачи.
Программа передач Мосфильм. Золотая коллекция на 02.09.2022
04:35 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Смерть для служебного пользования»
06:00 Без срока давности
07:30 Ох и Ах
07:40 Ох и Ах идут в поход
07:50 Паровозик из Ромашкова
08:00 Пес в сапогах
08:25 Песенка мышонка
08:35 Петя и Красная шапочка
08:55 Михайло Ломоносов. 9-я серия
10:35 Достояние республики
13:00 Мёртвые души. 5-я серия
14:35 Зеленый фургон
17:05 Кто поедет в Трускавец
18:25 Благочестивая Марта
21:00 Служебный роман
23:50 Старший сын
02:10 Чародеи
04:35 Схватка в пурге
В программе передач возможны изменения.