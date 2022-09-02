Программа передач Мосфильм. Золотая коллекция на сегодня 2 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Мосфильм. Золотая коллекция на сегодня 2 сентября 2022 года. В эфире телеканала Мосфильм. Золотая коллекция транслируются следующие передачи.



Программа передач Мосфильм. Золотая коллекция на 02.09.2022



04:35 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Смерть для служебного пользования»

06:00 Без срока давности

07:30 Ох и Ах

07:40 Ох и Ах идут в поход

07:50 Паровозик из Ромашкова

08:00 Пес в сапогах

08:25 Песенка мышонка

08:35 Петя и Красная шапочка

08:55 Михайло Ломоносов. 9-я серия

10:35 Достояние республики

13:00 Мёртвые души. 5-я серия

14:35 Зеленый фургон

17:05 Кто поедет в Трускавец

18:25 Благочестивая Марта

21:00 Служебный роман

23:50 Старший сын

02:10 Чародеи

04:35 Схватка в пурге



В программе передач возможны изменения.