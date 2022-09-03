Программа передач ТВ России на субботу 3 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на субботу 3 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 03.09.2022



Первый канал



02:00 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:55 Женщины

15:55 Дети Третьего рейха

18:00 Вечерние новости

18:20 Сегодня вечером. Отцы и дети

19:50 Три аккорда

21:00 Время

21:35 Три аккорда

23:00 За последней чертой

01:00 Наедине со всеми

03:25 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:55 Доктор Мясников

13:00 Вместо нее. 1-я часть

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни Геннадия Заволокина

20:00 Вести

21:00 Три девицы

00:50 Родное сердце

04:00 Любви целительная сила



ТВЦ



04:30 Ролан Быков. Вот такой я человек

05:35 Рассвет на Санторини. 1-я серия

06:22 Рассвет на Санторини. 2-я серия

07:10 Православная энциклопедия. Ненавистная рознь мира сего. Путешествие в Тарусу. Карл Великий и Церковь. Продолжение беседы

07:35 Александр Невский. Защитник земли русской

08:20 Птичка в клетке. 1-я серия

09:12 Птичка в клетке. 2-я серия

10:05 Москва резиновая

10:55 Страна чудес. Южная Сибирь

11:30 События

11:45 Полосатый рейс

13:25 «Людям на смех». Юмористический концерт

14:30 События

14:45 Женщина его мечты. 1-я - 4-я серии

18:35 Елена и Капитан. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Право знать!

23:30 Приговор. Березовский против Абрамовича

00:20 Женщины Сталина

00:55 Специальный репортаж. Формула ускорения

01:25 Хватит слухов! 55-я серия

01:50 Прощание. Юрий Никулин

02:30 Прощание. Анна Самохина

03:15 Прощание. Валентин Гафт

03:55 Прощание. Леди Диана

04:35 Обложка. Человек без страны



НТВ



01:55 Мент в законе-3. «Светлые ключи», 1-я - 4-я серии

05:05 Путь к победе. Деньги и кровь

05:55 Дельта. Продолжение. «Подстава», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Наталья Фриске

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»

22:40 Ты не поверишь!

23:45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. The Hatters

02:00 Мент в законе-3. «Марионетки», 1-я - 4-я серии



Пятый канал



05:00 Такая работа. Свидание со смертью

05:15 Такая работа. Ловушка

05:50 Такая работа. Доза

06:30 Такая работа. Путь к свету

07:05 Такая работа. Отшельник

07:45 Такая работа. Отморозки

08:20 Такая работа. Золушка

09:00 Светская хроника

09:55 Они потрясли мир. Майкл Джексон. Одиночество длиною в жизнь

10:40Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии

14:15 След. Сонный сад

14:55 След. Бапки

15:40 След. Память

16:25 След. Библиотечное дело

17:15 След. Клуб джентльменов

18:05 След. Охота на единорога

18:45 След. Каторга

19:30 След. Горячие поздравления

20:25 След. Атака крысы

21:20 След. Память не закопать

22:10 След. Игра в кости

23:10 След. Девушка, которая хотела все знать

00:00 Известия. Главное

00:50 Прокурорская проверка. Гранит науки

01:45 Прокурорская проверка. Детская история

02:35 Прокурорская проверка. «Страшный сон», 1-я часть

03:20 Прокурорская проверка. «Страшный сон», 2-я часть

04:10 Прокурорская проверка. Врачебная правда



Домашний



04:55 Преступления страсти. 47-я серия - «Чужой каравай»

05:45 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

07:30 Предсказания 2.2. 1-я серия

08:30 Однажды двадцать лет спустя

10:00 «Не могу сказать «прощай»

11:50 Любовь не картошка. 1-я - 8-я серии

19:00 Великолепный век. 137-я и 138-я серии

22:45 Её секрет. 1-я - 4-я серии

02:10 Преступления страсти. 48-я серия - «Убийство из милосердия». 49-я серия - «Выбери меня». 50-я серия - «Золотая» тёща». 51-я серия - «Метастазы». 52-я серия - «Тёмное прошлое»



ТНТ



04:30 Открытый микрофон. Сезон 3. 59-я серия

05:15 Открытый микрофон. Сезон 3. 60-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я - 73-я серии

09:00 Модные игры. 12-я серия

09:30 Перезагрузка. 520-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я - 78-я серии

15:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия

15:50 Честный развод

17:50 Хочу замуж

20:00 Лучшие на ТНТ. 2-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 25-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 1-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 231-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 232-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 3. 55-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 3. 56-я серия

04:15 Comedy Баттл. 15-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 8. 29-я серия

05:10 Гадкий утенок

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 81-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 84-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 128-я серия

06:05 Фиксики. Невидимые чернила

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Космическое путешествие

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Говорящая птица

07:05 Три кота. Пришла весна

07:10 Три кота. Папин брат

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Молочный зуб

07:25 Три кота. Дайвинг

07:35 Три кота. Сны на заказ

07:40 Три кота

07:45 Три кота

07:50 Три кота. Супергерои

07:55 Три кота. Археологи

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пушная вечеринка

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Еще картошки Криспи

08:25 Уральские пельмени

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 3-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Inтуристы

10:35 Уральские пельмени. Жи-ши прилетели

11:20 Люди в чёрном

13:10 Люди в черном-2

14:55 Люди в черном-3

17:00 Люди в чёрном: Интернэшнл

19:15 Лука

21:00 Веном

22:55 Бросок кобры

01:05 Неудержимые-3

03:15 6 кадров. Сезон 6. 5-я серия

03:35 6 кадров. Сезон 6. 8-я - 11-я серии



Матч ТВ



03:25 Кулак легенды: Возвращение Чэнь Чжэня

05:30 РецепТура

06:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Нуньес - Дж. Пенья

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:40 Новости

08:45 Бесстрашный Король кунг-фу

10:35 Убить Салазара

12:35 Все на Матч!

12:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург« - «Химки«. Прямой эфир

15:00 Смешанные единоборства. One FC. Р. Юн Ок - К. Ли. Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Бавария». Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Интер». Прямой эфир

21:00 Новости

21:05 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Наполи». Прямой эфир

23:45 Смешанные единоборства. UFC. С. Ган - Т. Туиваса. Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:45 Кудо. XV Кубок России на призы Губернатора Калининградской области

02:55 Новости

03:00 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Слава» (Москва)



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:25 СОВБЕЗ

15:25 Документальный спецпроект. Украина: страна-террорист

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Украина: предвестники катастрофы

18:05 Грань будущего

19:30 Новости

20:00 Грань будущего

20:40 Риддик

23:00 Новости

23:25 Хроники Риддика. Черная дыра

01:30 Добро пожаловать в рай

03:10 Битва преподов

04:40 Тайны Чапман



Звезда



04:15 Маресьев: продолжение легенды

05:10 По данным уголовного розыска...

06:30 Ученик лекаря

07:50 Морской охотник

08:00 Новости дня

08:15 Морской охотник

09:35 Легенды науки. Петр Капица

10:25 Главный день. Подольские курсанты и Петр Ларин

11:10 Война миров. Битвы на невидимом фронте. Герои в тылу

12:00 Не факт!

12:30 Легенды музыки. Спасская башня

13:00 Новости дня

13:15 Дневное представление Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»

15:35 Блокада. 1-я и 2-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Блокада. 1-я и 2-я серии

23:35 Зеленый фургон

02:05 Морской охотник

03:15 Ученик лекаря

04:25 Легендарные самолеты. Ту-104. Турбулентность ясного неба



Культура



06:30 Библейский сюжет. Эдисон Денисов. «Лазарь, или Торжество воскрешения»

07:05 «Аист». «Лиса и заяц». «Молодильные яблоки»

07:50 Таня

09:45 Мы - грамотеи!

10:25 Неизвестные маршруты России. Северная Осетия. Легенды Дигории

11:05 Мы с вами где-то встречались

12:40 Земля людей. Долганы. Откуда дует ветер

13:10 Черные дыры. Белые пятна

13:50 Великие мифы. Одиссея. В поисках Одиссея

14:20 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 1-я серия

15:10 Рассказы из русской истории

16:05 Красавец-мужчина

18:10 Энциклопедия загадок. Денисовский человек. Загадка третьего вида

18:40 Рамон Варгас и солисты музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Д. Бертмана на VII Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину

20:05 Последнее метро

22:15 Тулуз-Лотрек. Наперегонки со временем

23:10 Таня

01:05 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 1-я серия

01:50 Искатели. Говорящие мумии Чегемского ущелья

02:35 Возвращение с Олимпа



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

05:50 Пятница News. 155-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 4. 4-я серия - «Краснодарский край»

07:20 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»

08:40 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

10:00 Гастротур. Сезон 2. 4-я серия - «Алтайский край»

11:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия

12:40 Четыре дачи. Сезон 1. 2-я серия - «Воронеж»

14:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия

15:40 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 20-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 14-я серия

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия

20:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 27-я серия

22:20 Четыре свадьбы. Сезон 2. 5-я серия

23:30 Отпуск по обмену

01:50 Пятница News. 155-я серия

02:20 Близнецы

04:00 Пятница News. 155-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:20 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:05 Опасно для жизни!

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Суета сует

11:40 Что делает твоя жена? 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Что делает твоя жена? 5-я - 8-я серии

18:30 Новости

18:45 Что делает твоя жена? 8-я - 19-я серии



Время начала передач - московское.



















Пятница - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день СТС - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день ТНТ - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день Программа передач СТС на 1 сентября 2022 года Программа передач СТС на 31 августа 2022 года









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