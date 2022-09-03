Программа передач ТВ России на субботу 3 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на субботу 3 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 03.09.2022
Первый канал
02:00 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:55 Женщины
15:55 Дети Третьего рейха
18:00 Вечерние новости
18:20 Сегодня вечером. Отцы и дети
19:50 Три аккорда
21:00 Время
21:35 Три аккорда
23:00 За последней чертой
01:00 Наедине со всеми
03:25 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:55 Доктор Мясников
13:00 Вместо нее. 1-я часть
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни Геннадия Заволокина
20:00 Вести
21:00 Три девицы
00:50 Родное сердце
04:00 Любви целительная сила
ТВЦ
04:30 Ролан Быков. Вот такой я человек
05:35 Рассвет на Санторини. 1-я серия
06:22 Рассвет на Санторини. 2-я серия
07:10 Православная энциклопедия. Ненавистная рознь мира сего. Путешествие в Тарусу. Карл Великий и Церковь. Продолжение беседы
07:35 Александр Невский. Защитник земли русской
08:20 Птичка в клетке. 1-я серия
09:12 Птичка в клетке. 2-я серия
10:05 Москва резиновая
10:55 Страна чудес. Южная Сибирь
11:30 События
11:45 Полосатый рейс
13:25 «Людям на смех». Юмористический концерт
14:30 События
14:45 Женщина его мечты. 1-я - 4-я серии
18:35 Елена и Капитан. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Право знать!
23:30 Приговор. Березовский против Абрамовича
00:20 Женщины Сталина
00:55 Специальный репортаж. Формула ускорения
01:25 Хватит слухов! 55-я серия
01:50 Прощание. Юрий Никулин
02:30 Прощание. Анна Самохина
03:15 Прощание. Валентин Гафт
03:55 Прощание. Леди Диана
04:35 Обложка. Человек без страны
НТВ
01:55 Мент в законе-3. «Светлые ключи», 1-я - 4-я серии
05:05 Путь к победе. Деньги и кровь
05:55 Дельта. Продолжение. «Подстава», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Наталья Фриске
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»
22:40 Ты не поверишь!
23:45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. The Hatters
02:00 Мент в законе-3. «Марионетки», 1-я - 4-я серии
Пятый канал
05:00 Такая работа. Свидание со смертью
05:15 Такая работа. Ловушка
05:50 Такая работа. Доза
06:30 Такая работа. Путь к свету
07:05 Такая работа. Отшельник
07:45 Такая работа. Отморозки
08:20 Такая работа. Золушка
09:00 Светская хроника
09:55 Они потрясли мир. Майкл Джексон. Одиночество длиною в жизнь
10:40Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии
14:15 След. Сонный сад
14:55 След. Бапки
15:40 След. Память
16:25 След. Библиотечное дело
17:15 След. Клуб джентльменов
18:05 След. Охота на единорога
18:45 След. Каторга
19:30 След. Горячие поздравления
20:25 След. Атака крысы
21:20 След. Память не закопать
22:10 След. Игра в кости
23:10 След. Девушка, которая хотела все знать
00:00 Известия. Главное
00:50 Прокурорская проверка. Гранит науки
01:45 Прокурорская проверка. Детская история
02:35 Прокурорская проверка. «Страшный сон», 1-я часть
03:20 Прокурорская проверка. «Страшный сон», 2-я часть
04:10 Прокурорская проверка. Врачебная правда
Домашний
04:55 Преступления страсти. 47-я серия - «Чужой каравай»
05:45 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
07:30 Предсказания 2.2. 1-я серия
08:30 Однажды двадцать лет спустя
10:00 «Не могу сказать «прощай»
11:50 Любовь не картошка. 1-я - 8-я серии
19:00 Великолепный век. 137-я и 138-я серии
22:45 Её секрет. 1-я - 4-я серии
02:10 Преступления страсти. 48-я серия - «Убийство из милосердия». 49-я серия - «Выбери меня». 50-я серия - «Золотая» тёща». 51-я серия - «Метастазы». 52-я серия - «Тёмное прошлое»
ТНТ
04:30 Открытый микрофон. Сезон 3. 59-я серия
05:15 Открытый микрофон. Сезон 3. 60-я серия
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я - 73-я серии
09:00 Модные игры. 12-я серия
09:30 Перезагрузка. 520-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я - 78-я серии
15:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия
15:50 Честный развод
17:50 Хочу замуж
20:00 Лучшие на ТНТ. 2-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 25-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 1-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 231-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 232-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 3. 55-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 3. 56-я серия
04:15 Comedy Баттл. 15-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 8. 29-я серия
05:10 Гадкий утенок
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 81-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 84-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 128-я серия
06:05 Фиксики. Невидимые чернила
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Космическое путешествие
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Говорящая птица
07:05 Три кота. Пришла весна
07:10 Три кота. Папин брат
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Молочный зуб
07:25 Три кота. Дайвинг
07:35 Три кота. Сны на заказ
07:40 Три кота
07:45 Три кота
07:50 Три кота. Супергерои
07:55 Три кота. Археологи
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пушная вечеринка
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Еще картошки Криспи
08:25 Уральские пельмени
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 3-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Inтуристы
10:35 Уральские пельмени. Жи-ши прилетели
11:20 Люди в чёрном
13:10 Люди в черном-2
14:55 Люди в черном-3
17:00 Люди в чёрном: Интернэшнл
19:15 Лука
21:00 Веном
22:55 Бросок кобры
01:05 Неудержимые-3
03:15 6 кадров. Сезон 6. 5-я серия
03:35 6 кадров. Сезон 6. 8-я - 11-я серии
Матч ТВ
03:25 Кулак легенды: Возвращение Чэнь Чжэня
05:30 РецепТура
06:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Нуньес - Дж. Пенья
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:40 Новости
08:45 Бесстрашный Король кунг-фу
10:35 Убить Салазара
12:35 Все на Матч!
12:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург« - «Химки«. Прямой эфир
15:00 Смешанные единоборства. One FC. Р. Юн Ок - К. Ли. Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Бавария». Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Интер». Прямой эфир
21:00 Новости
21:05 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Наполи». Прямой эфир
23:45 Смешанные единоборства. UFC. С. Ган - Т. Туиваса. Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:45 Кудо. XV Кубок России на призы Губернатора Калининградской области
02:55 Новости
03:00 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Слава» (Москва)
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:25 СОВБЕЗ
15:25 Документальный спецпроект. Украина: страна-террорист
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украина: предвестники катастрофы
18:05 Грань будущего
19:30 Новости
20:00 Грань будущего
20:40 Риддик
23:00 Новости
23:25 Хроники Риддика. Черная дыра
01:30 Добро пожаловать в рай
03:10 Битва преподов
04:40 Тайны Чапман
Звезда
04:15 Маресьев: продолжение легенды
05:10 По данным уголовного розыска...
06:30 Ученик лекаря
07:50 Морской охотник
08:00 Новости дня
08:15 Морской охотник
09:35 Легенды науки. Петр Капица
10:25 Главный день. Подольские курсанты и Петр Ларин
11:10 Война миров. Битвы на невидимом фронте. Герои в тылу
12:00 Не факт!
12:30 Легенды музыки. Спасская башня
13:00 Новости дня
13:15 Дневное представление Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
15:35 Блокада. 1-я и 2-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Блокада. 1-я и 2-я серии
23:35 Зеленый фургон
02:05 Морской охотник
03:15 Ученик лекаря
04:25 Легендарные самолеты. Ту-104. Турбулентность ясного неба
Культура
06:30 Библейский сюжет. Эдисон Денисов. «Лазарь, или Торжество воскрешения»
07:05 «Аист». «Лиса и заяц». «Молодильные яблоки»
07:50 Таня
09:45 Мы - грамотеи!
10:25 Неизвестные маршруты России. Северная Осетия. Легенды Дигории
11:05 Мы с вами где-то встречались
12:40 Земля людей. Долганы. Откуда дует ветер
13:10 Черные дыры. Белые пятна
13:50 Великие мифы. Одиссея. В поисках Одиссея
14:20 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 1-я серия
15:10 Рассказы из русской истории
16:05 Красавец-мужчина
18:10 Энциклопедия загадок. Денисовский человек. Загадка третьего вида
18:40 Рамон Варгас и солисты музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Д. Бертмана на VII Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину
20:05 Последнее метро
22:15 Тулуз-Лотрек. Наперегонки со временем
23:10 Таня
01:05 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 1-я серия
01:50 Искатели. Говорящие мумии Чегемского ущелья
02:35 Возвращение с Олимпа
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
05:50 Пятница News. 155-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 4. 4-я серия - «Краснодарский край»
07:20 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»
08:40 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
10:00 Гастротур. Сезон 2. 4-я серия - «Алтайский край»
11:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия
12:40 Четыре дачи. Сезон 1. 2-я серия - «Воронеж»
14:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия
15:40 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 20-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 14-я серия
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия
20:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 27-я серия
22:20 Четыре свадьбы. Сезон 2. 5-я серия
23:30 Отпуск по обмену
01:50 Пятница News. 155-я серия
02:20 Близнецы
04:00 Пятница News. 155-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:20 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:05 Опасно для жизни!
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Суета сует
11:40 Что делает твоя жена? 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Что делает твоя жена? 5-я - 8-я серии
18:30 Новости
18:45 Что делает твоя жена? 8-я - 19-я серии
Время начала передач - московское.