Первый канал - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Первого канала на 3 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач Первого канала на 03.09.2022
02:00 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:55 Женщины
15:55 Дети Третьего рейха
18:00 Вечерние новости
18:20 Сегодня вечером. Отцы и дети
19:50 Три аккорда
21:00 Время
21:35 Три аккорда
23:00 За последней чертой
01:00 Наедине со всеми
03:25 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.