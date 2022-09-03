Первый канал - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Первого канала на 3 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач Первого канала на 03.09.2022



02:00 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:55 Женщины

15:55 Дети Третьего рейха

18:00 Вечерние новости

18:20 Сегодня вечером. Отцы и дети

19:50 Три аккорда

21:00 Время

21:35 Три аккорда

23:00 За последней чертой

01:00 Наедине со всеми

03:25 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.