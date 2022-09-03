Россия 1 - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Россия 1 на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на 03.09.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:55 Доктор Мясников
13:00 Вместо нее. 1-я часть
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни Геннадия Заволокина
20:00 Вести
21:00 Три девицы
00:50 Родное сердце
04:00 Любви целительная сила
В программе передач возможны изменения.