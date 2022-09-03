Россия 1 - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Россия 1 на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на 03.09.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:55 Доктор Мясников

13:00 Вместо нее. 1-я часть

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни Геннадия Заволокина

20:00 Вести

21:00 Три девицы

00:50 Родное сердце

04:00 Любви целительная сила



В программе передач возможны изменения.