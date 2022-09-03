ТВЦ - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма ТВЦ на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 03.09.2022
04:30 Ролан Быков. Вот такой я человек
05:35 Рассвет на Санторини. 1-я серия
06:22 Рассвет на Санторини. 2-я серия
07:10 Православная энциклопедия. Ненавистная рознь мира сего. Путешествие в Тарусу. Карл Великий и Церковь. Продолжение беседы
07:35 Александр Невский. Защитник земли русской
08:20 Птичка в клетке. 1-я серия
09:12 Птичка в клетке. 2-я серия
10:05 Москва резиновая
10:55 Страна чудес. Южная Сибирь
11:30 События
11:45 Полосатый рейс
13:25 «Людям на смех». Юмористический концерт
14:30 События
14:45 Женщина его мечты. 1-я - 4-я серии
18:35 Елена и Капитан. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Право знать!
23:30 Приговор. Березовский против Абрамовича
00:20 Женщины Сталина
00:55 Специальный репортаж. Формула ускорения
01:25 Хватит слухов! 55-я серия
01:50 Прощание. Юрий Никулин
02:30 Прощание. Анна Самохина
03:15 Прощание. Валентин Гафт
03:55 Прощание. Леди Диана
04:35 Обложка. Человек без страны
В программе передач возможны изменения.