ТВЦ - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма ТВЦ на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 03.09.2022



04:30 Ролан Быков. Вот такой я человек

05:35 Рассвет на Санторини. 1-я серия

06:22 Рассвет на Санторини. 2-я серия

07:10 Православная энциклопедия. Ненавистная рознь мира сего. Путешествие в Тарусу. Карл Великий и Церковь. Продолжение беседы

07:35 Александр Невский. Защитник земли русской

08:20 Птичка в клетке. 1-я серия

09:12 Птичка в клетке. 2-я серия

10:05 Москва резиновая

10:55 Страна чудес. Южная Сибирь

11:30 События

11:45 Полосатый рейс

13:25 «Людям на смех». Юмористический концерт

14:30 События

14:45 Женщина его мечты. 1-я - 4-я серии

18:35 Елена и Капитан. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Право знать!

23:30 Приговор. Березовский против Абрамовича

00:20 Женщины Сталина

00:55 Специальный репортаж. Формула ускорения

01:25 Хватит слухов! 55-я серия

01:50 Прощание. Юрий Никулин

02:30 Прощание. Анна Самохина

03:15 Прощание. Валентин Гафт

03:55 Прощание. Леди Диана

04:35 Обложка. Человек без страны



В программе передач возможны изменения.