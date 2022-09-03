НТВ - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма НТВ на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач НТВ на 03.09.2022
01:55 Мент в законе-3. «Светлые ключи», 1-я - 4-я серии
05:05 Путь к победе. Деньги и кровь
05:55 Дельта. Продолжение. «Подстава», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Наталья Фриске
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»
22:40 Ты не поверишь!
23:45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. The Hatters
02:00 Мент в законе-3. «Марионетки», 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.