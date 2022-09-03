НТВ - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма НТВ на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 03.09.2022



01:55 Мент в законе-3. «Светлые ключи», 1-я - 4-я серии

05:05 Путь к победе. Деньги и кровь

05:55 Дельта. Продолжение. «Подстава», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Наталья Фриске

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»

22:40 Ты не поверишь!

23:45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. The Hatters

02:00 Мент в законе-3. «Марионетки», 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.