Пятый канал - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Пятого канала на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятого канала на 03.09.2022



05:00 Такая работа. Свидание со смертью

05:15 Такая работа. Ловушка

05:50 Такая работа. Доза

06:30 Такая работа. Путь к свету

07:05 Такая работа. Отшельник

07:45 Такая работа. Отморозки

08:20 Такая работа. Золушка

09:00 Светская хроника

09:55 Они потрясли мир. Майкл Джексон. Одиночество длиною в жизнь

10:40Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии

14:15 След. Сонный сад

14:55 След. Бапки

15:40 След. Память

16:25 След. Библиотечное дело

17:15 След. Клуб джентльменов

18:05 След. Охота на единорога

18:45 След. Каторга

19:30 След. Горячие поздравления

20:25 След. Атака крысы

21:20 След. Память не закопать

22:10 След. Игра в кости

23:10 След. Девушка, которая хотела все знать

00:00 Известия. Главное

00:50 Прокурорская проверка. Гранит науки

01:45 Прокурорская проверка. Детская история

02:35 Прокурорская проверка. «Страшный сон», 1-я часть

03:20 Прокурорская проверка. «Страшный сон», 2-я часть

04:10 Прокурорская проверка. Врачебная правда



В программе передач возможны изменения.