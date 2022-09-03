Пятый канал - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Пятого канала на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятого канала на 03.09.2022
05:00 Такая работа. Свидание со смертью
05:15 Такая работа. Ловушка
05:50 Такая работа. Доза
06:30 Такая работа. Путь к свету
07:05 Такая работа. Отшельник
07:45 Такая работа. Отморозки
08:20 Такая работа. Золушка
09:00 Светская хроника
09:55 Они потрясли мир. Майкл Джексон. Одиночество длиною в жизнь
10:40Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии
14:15 След. Сонный сад
14:55 След. Бапки
15:40 След. Память
16:25 След. Библиотечное дело
17:15 След. Клуб джентльменов
18:05 След. Охота на единорога
18:45 След. Каторга
19:30 След. Горячие поздравления
20:25 След. Атака крысы
21:20 След. Память не закопать
22:10 След. Игра в кости
23:10 След. Девушка, которая хотела все знать
00:00 Известия. Главное
00:50 Прокурорская проверка. Гранит науки
01:45 Прокурорская проверка. Детская история
02:35 Прокурорская проверка. «Страшный сон», 1-я часть
03:20 Прокурорская проверка. «Страшный сон», 2-я часть
04:10 Прокурорская проверка. Врачебная правда
В программе передач возможны изменения.