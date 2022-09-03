Матч ТВ - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 03.09.2022



03:25 Кулак легенды: Возвращение Чэнь Чжэня

05:30 РецепТура

06:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Нуньес - Дж. Пенья

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:40 Новости

08:45 Бесстрашный Король кунг-фу

10:35 Убить Салазара

12:35 Все на Матч!

12:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург« - «Химки«. Прямой эфир

15:00 Смешанные единоборства. One FC. Р. Юн Ок - К. Ли. Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Бавария». Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Интер». Прямой эфир

21:00 Новости

21:05 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Наполи». Прямой эфир

23:45 Смешанные единоборства. UFC. С. Ган - Т. Туиваса. Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:45 Кудо. XV Кубок России на призы Губернатора Калининградской области

02:55 Новости

03:00 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Слава» (Москва)



В программе передач возможны изменения.