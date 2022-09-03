Матч ТВ - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 03.09.2022
03:25 Кулак легенды: Возвращение Чэнь Чжэня
05:30 РецепТура
06:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Нуньес - Дж. Пенья
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:40 Новости
08:45 Бесстрашный Король кунг-фу
10:35 Убить Салазара
12:35 Все на Матч!
12:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург« - «Химки«. Прямой эфир
15:00 Смешанные единоборства. One FC. Р. Юн Ок - К. Ли. Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Бавария». Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Интер». Прямой эфир
21:00 Новости
21:05 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Наполи». Прямой эфир
23:45 Смешанные единоборства. UFC. С. Ган - Т. Туиваса. Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:45 Кудо. XV Кубок России на призы Губернатора Калининградской области
02:55 Новости
03:00 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Слава» (Москва)
В программе передач возможны изменения.