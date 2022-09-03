РЕН ТВ - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире телеканала РЕН ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач РЕН ТВ на 03.09.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:25 СОВБЕЗ
15:25 Документальный спецпроект. Украина: страна-террорист
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украина: предвестники катастрофы
18:05 Грань будущего
19:30 Новости
20:00 Грань будущего
20:40 Риддик
23:00 Новости
23:25 Хроники Риддика. Черная дыра
01:30 Добро пожаловать в рай
03:10 Битва преподов
04:40 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.