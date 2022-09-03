Звезда - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Звезда на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 03.09.2022



04:15 Маресьев: продолжение легенды

05:10 По данным уголовного розыска...

06:30 Ученик лекаря

07:50 Морской охотник

08:00 Новости дня

08:15 Морской охотник

09:35 Легенды науки. Петр Капица

10:25 Главный день. Подольские курсанты и Петр Ларин

11:10 Война миров. Битвы на невидимом фронте. Герои в тылу

12:00 Не факт!

12:30 Легенды музыки. Спасская башня

13:00 Новости дня

13:15 Дневное представление Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»

15:35 Блокада. 1-я и 2-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Блокада. 1-я и 2-я серии

23:35 Зеленый фургон

02:05 Морской охотник

03:15 Ученик лекаря

04:25 Легендарные самолеты. Ту-104. Турбулентность ясного неба



В программе передач возможны изменения.