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Звезда - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день


Телепрограмма Звезда на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.

Программа передач Звезда на 03.09.2022

04:15 Маресьев: продолжение легенды
05:10 По данным уголовного розыска...
06:30 Ученик лекаря
07:50 Морской охотник
08:00 Новости дня
08:15 Морской охотник
09:35 Легенды науки. Петр Капица
10:25 Главный день. Подольские курсанты и Петр Ларин
11:10 Война миров. Битвы на невидимом фронте. Герои в тылу
12:00 Не факт!
12:30 Легенды музыки. Спасская башня
13:00 Новости дня
13:15 Дневное представление Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
15:35 Блокада. 1-я и 2-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Блокада. 1-я и 2-я серии
23:35 Зеленый фургон
02:05 Морской охотник
03:15 Ученик лекаря
04:25 Легендарные самолеты. Ту-104. Турбулентность ясного неба

В программе передач возможны изменения.









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