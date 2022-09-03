Культура - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Культура на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 03.09.2022



06:30 Библейский сюжет. Эдисон Денисов. «Лазарь, или Торжество воскрешения»

07:05 «Аист». «Лиса и заяц». «Молодильные яблоки»

07:50 Таня

09:45 Мы - грамотеи!

10:25 Неизвестные маршруты России. Северная Осетия. Легенды Дигории

11:05 Мы с вами где-то встречались

12:40 Земля людей. Долганы. Откуда дует ветер

13:10 Черные дыры. Белые пятна

13:50 Великие мифы. Одиссея. В поисках Одиссея

14:20 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 1-я серия

15:10 Рассказы из русской истории

16:05 Красавец-мужчина

18:10 Энциклопедия загадок. Денисовский человек. Загадка третьего вида

18:40 Рамон Варгас и солисты музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Д. Бертмана на VII Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину

20:05 Последнее метро

22:15 Тулуз-Лотрек. Наперегонки со временем

23:10 Таня

01:05 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 1-я серия

01:50 Искатели. Говорящие мумии Чегемского ущелья

02:35 Возвращение с Олимпа



В программе передач возможны изменения.