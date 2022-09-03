Культура - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Культура на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 03.09.2022
06:30 Библейский сюжет. Эдисон Денисов. «Лазарь, или Торжество воскрешения»
07:05 «Аист». «Лиса и заяц». «Молодильные яблоки»
07:50 Таня
09:45 Мы - грамотеи!
10:25 Неизвестные маршруты России. Северная Осетия. Легенды Дигории
11:05 Мы с вами где-то встречались
12:40 Земля людей. Долганы. Откуда дует ветер
13:10 Черные дыры. Белые пятна
13:50 Великие мифы. Одиссея. В поисках Одиссея
14:20 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 1-я серия
15:10 Рассказы из русской истории
16:05 Красавец-мужчина
18:10 Энциклопедия загадок. Денисовский человек. Загадка третьего вида
18:40 Рамон Варгас и солисты музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Д. Бертмана на VII Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину
20:05 Последнее метро
22:15 Тулуз-Лотрек. Наперегонки со временем
23:10 Таня
01:05 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 1-я серия
01:50 Искатели. Говорящие мумии Чегемского ущелья
02:35 Возвращение с Олимпа
В программе передач возможны изменения.