Пятница - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Пятница на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 03.09.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

05:50 Пятница News. 155-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 4. 4-я серия - «Краснодарский край»

07:20 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»

08:40 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

10:00 Гастротур. Сезон 2. 4-я серия - «Алтайский край»

11:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия

12:40 Четыре дачи. Сезон 1. 2-я серия - «Воронеж»

14:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия

15:40 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 20-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 14-я серия

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия

20:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 27-я серия

22:20 Четыре свадьбы. Сезон 2. 5-я серия

23:30 Отпуск по обмену

01:50 Пятница News. 155-я серия

02:20 Близнецы

04:00 Пятница News. 155-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»



В программе передач возможны изменения.