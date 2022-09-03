Пятница - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Пятница на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 03.09.2022
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
05:50 Пятница News. 155-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 4. 4-я серия - «Краснодарский край»
07:20 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»
08:40 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
10:00 Гастротур. Сезон 2. 4-я серия - «Алтайский край»
11:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия
12:40 Четыре дачи. Сезон 1. 2-я серия - «Воронеж»
14:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия
15:40 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 20-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 14-я серия
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия
20:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 27-я серия
22:20 Четыре свадьбы. Сезон 2. 5-я серия
23:30 Отпуск по обмену
01:50 Пятница News. 155-я серия
02:20 Близнецы
04:00 Пятница News. 155-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
В программе передач возможны изменения.