МИР - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма МИР на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 03.09.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:20 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:05 Опасно для жизни!

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Суета сует

11:40 Что делает твоя жена? 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Что делает твоя жена? 5-я - 8-я серии

18:30 Новости

18:45 Что делает твоя жена? 8-я - 19-я серии



В программе передач возможны изменения.