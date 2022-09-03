МИР - программа передач на сегодня 3 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма МИР на сегодня 3 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 03.09.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:20 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:05 Опасно для жизни!
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Суета сует
11:40 Что делает твоя жена? 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Что делает твоя жена? 5-я - 8-я серии
18:30 Новости
18:45 Что делает твоя жена? 8-я - 19-я серии
В программе передач возможны изменения.