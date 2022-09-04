Программа передач ТВ России на воскресенье 4 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на воскресенье 4 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 04.09.2022



Первый канал



03:25 Россия от края до края

05:35 За двумя зайцами

06:00 Новости

06:10 За двумя зайцами

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Матильда Кшесинская. Прима императорской сцены»

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 «Георгий Жженов. «Вся моя жизнь - сплошная ошибка»

15:00 Ошибка резидента. Часть 1-я - «По старой легенде». Часть 2-я - «Возвращение Бекаса»

17:40 «Свои»

19:05 «Голос 60+». Новый сезон

21:00 Время

22:35 Две жизни полковника Рыбкиной

00:30 Наедине со всеми

03:00 Россия от края до края



Россия 1



04:00 Любви целительная сила

05:30 Самое главное

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:55 Большие перемены

13:00 Вместо нее. 2-я часть

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Личный интерес

03:10 Самое главное



ТВЦ



04:35 Обложка. Человек без страны

05:05 Назад в СССР. Учат в школе

05:45 Актёрские драмы. Танцы любви и смерти

06:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

06:35 Любовь и немножко пломбира. 1-я серия

07:22 Любовь и немножко пломбира. 2-я серия

08:05 Полосатый рейс

09:45 Прототипы. Остап Бендер

10:25 Гений

11:30 События

11:45 Гений

13:50 Москва резиновая. Примите телеграмму

14:30 Московская неделя

15:00 «Смейтесь, как мы, смейтесь громче нас». Юмористический концерт

16:15 Замуж после всех. 1-я - 4-я серии

20:00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на Красной площади. Прямая трансляция

23:00 События

23:15 Последний довод. 1-я серия

00:05 Последний довод. 2-я серия

00:50 Подъем с глубины. 1-я - 4-я серии

04:05 Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата



НТВ



02:00 Мент в законе-3. «Марионетки», 1-я - 4-я серии

05:05 Дельта. Продолжение. «Сутки», 1-я и 2-я серии

06:50 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:10 «Ты супер!» Новый сезон

22:40 Звезды сошлись

00:15 Основано на реальных событиях

01:50 Мент в законе-3. «Призрак прошлого», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Последняя смена



Пятый канал



05:00 Маша и Медведь. Первый раз в первый класс

05:05 Улицы разбитых фонарей-2. Сердечная недостаточность

05:50 Улицы разбитых фонарей-2. Дама с собакой

06:40 Улицы разбитых фонарей-2. Шла Саша по шоссе

07:25 Улицы разбитых фонарей-2. Трубка фирмы «Данхилл»

08:05 Улицы разбитых фонарей-2. Дело чести

08:50 Чужой район-3. Ликвидация

09:45 Чужой район-3. Месть

10:40 Чужой район-3. Оборотни

11:30 Чужой район-3. Приговор

12:25 Чужой район-3. Захват

13:20 Чужой район-3. Провокация

14:10 Чужой район-3. Компромат

15:05 Чужой район-3. Дилемма

15:55 След. Беспризорник

16:40 След. Вечная молодость

17:15 След. Человек без костей

18:00 След. Красная комната

18:45 След. Пропавший автобус

19:30 След. Костяные мотивы

20:20 След. Тепло домашнего пекла

21:10 След. Клиника

21:50 След. Занимательная нумизматика

22:35 След. Убрать всех

23:20 След. Факультатив по химии

00:10 След. Двадцать лет

01:00 След. Волчья яма

01:40 След. Наследник

02:10 След. Крабовый суп

02:50 Улицы разбитых фонарей-2. Любовный напиток

03:35 Улицы разбитых фонарей-2. Смерть на пляже

04:15 Улицы разбитых фонарей-2. Все это рок-н-ролл



Домашний



02:10 Преступления страсти. 48-я серия - «Убийство из милосердия». 49-я серия - «Выбери меня». 50-я серия - «Золотая» тёща». 51-я серия - «Метастазы». 52-я серия - «Тёмное прошлое»

06:10 6 кадров

06:30 6 кадров

06:50 Её секрет. 1-я - 4-я серии

10:35 Верни мою жизнь. 1-я - 4-я серии

14:40 Любовь по контракту. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Великолепный век. 139-я и 140-я серии

22:50 «Не могу сказать «прощай«

00:40 Однажды двадцать лет спустя

02:05 Преступления страсти. 53-я серия - «Шах и мат». 54-я серия - «Свекровь». 55-я серия - «Немой свидетель». 56-я серия - «Цена свободы». 57-я серия - «Любимый брат»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 61-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 62-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Снежная королева

10:30 СашаТаня. Сезон 6. 221-я - 235-я серии

18:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 255-я - 260-я серии

21:00 Лучшие на тнт

22:00 Однажды в России. Сезон 9. 225-я серия

23:00 Однажды в России. Сезон 8. 198-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 233-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 234-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 3. 57-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 3. 58-я серия

04:15 Comedy Баттл. 16-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 6. 11-я серия

05:05 Мультфильмы

05:15 Мультфильмы

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 136-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 137-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 139-я серия

06:05 Фиксики

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Воздушные змеи

06:50 Три кота

06:55 Три кота. День черного кота

07:05 Три кота. В поисках кита

07:10 Три кота. Шахматы

07:15 Три кота. Железная дорога

07:20 Три кота. Домашнее телевидение

07:25 Три кота. Рации

07:30 Царевны

07:40 Царевны. Идеальная вечеринка

07:45 Царевны. Всех ценнее

07:55 Уральские пельмени. «Королевство кривых кулис», 3-я часть

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени. Нервное сентября

10:30 Зверопой

12:40 Лука

14:35 Один дома

16:40 Один дома-2: Потерявшийся в Нью-Йорке

19:05 Камуфляж и шпионаж

21:00 Гемини

23:10 Бросок кобры-2

01:10 Терминал

03:25 6 кадров. Сезон 6. 12-я - 14-я серии

04:30 6 кадров. Сезон 6. 20-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 6. 51-я серия



Матч ТВ



05:00 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала

06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона России. С. Диюн - А. Евченко

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:50 Новости

08:55 Кража

10:40 Солдат Джейн

12:25 Новости

12:30 Солдат Джейн

13:15 Все на Матч!

13:55 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:25 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир

18:15 Новости

18:20 Все на Матч!

19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Зенит». Прямой эфир

22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

23:30 Новости

23:40 Все на Матч!

00:15 Невидимая сторона

02:55 Новости

03:00 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Стрела» (Казань)



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:25 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Изгой-один: Звездные войны. Истории

12:30 Новости

13:00 Изгой-один: Звездные войны. Истории

14:40 Звездные войны: Скайуокер. Восход

16:30 Новости

17:00 Звездные войны: Скайуокер. Восход

17:55 Живая сталь

20:25 Джон Картер

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:25 Легендарные самолеты. Ту-104. Турбулентность ясного неба

05:05 Выбор Филби

05:30 Москва - фронту

05:55 Трое вышли из леса

07:30 Отряд особого назначения

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №108

11:30 Код доступа

12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Нина Соколова

13:00 Специальный репортаж

13:40 Освобождение

14:10 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:10 Щелкин. Крестный отец атомной бомбы

00:10 При загадочных обстоятельствах



Культура



06:30 Энциклопедия загадок. Денисовский человек. Загадка третьего вида

07:05 «В порту». «Катерок»

07:35 Красавец-мужчина

09:40 Обыкновенный концерт

10:05 Диалоги о животных. Калининградский зоопарк

10:50 Большие и маленькие

12:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Юрия Ряшенцева

13:20 «Элементы» с Александром Боровским. Послевоенное метро Ленинграда

13:50 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко

14:30 Торжественная церемония вручения Премии Евгения Евтушенко «Поэт в России - больше, чем поэт»

16:15 Первые в мире. Подводный крейсер Ивана Александровского

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком

17:10 Пешком... Москва фонтанная

17:40 Передача знаний

18:30 Романтика романса

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Неоконченная пьеса для механического пианино

21:50 Роман в камне. Испания. Тортоса

22:20 Сёгун. 1-я серия

23:55 Леонардо. Шедевры и подделки

00:35 Мы с вами где-то встречались

02:05 Диалоги о животных. Калининградский зоопарк

02:45 В мире басен



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»

05:50 Пятница News. 156-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»

07:20 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»

08:40 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

10:00 Зовите шефа. Сезон 1. 11-я серия - «Москва. SillyCat»

10:50 Зовите шефа. Сезон 1. 7-я серия - «Санкт-Петербург. Рыжая Борода»

11:25 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»

11:30 На ножах. Сезон 5. 3-я серия - «Ульяновск. Бульба»

12:30 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»

13:30 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»

14:00 Готовь как шеф. Сезон 7. 1-я серия

14:10 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»

14:40 На ножах. Сезон 5. 6-я серия - «Астрахань. Дворик»

15:40 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»

16:50 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»

17:50 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»

18:50 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»

19:50 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»

20:50 Адский шеф. Сезон 1. 3-я серия

23:50 Доспехи Бога: в поисках сокровищ

01:30 Пятница News. 156-я серия

02:00 Хроники Хуаду: Лезвие розы

03:40 Пятница News. 156-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»



МИР



05:00 Что делает твоя жена? 19-я и 20-я серии

06:00 Мультфильмы

07:55 Слабое звено

08:45 Слабое звено

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 7-я серии

16:00 Новости

16:15 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 7-я - 9-я серии

18:30 Вместе

19:30 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 9-я - 12-я серии

23:00 Темные лабиринты прошлого. 1-я и 2-я серии

00:00 Вместе

01:00 Темные лабиринты прошлого. 2-я - 4-я серии

03:15 Что делает твоя жена? 1-я - 3-я серии



Время начала передач - московское.



















Пятница - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день СТС - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день Пятый канал - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь ден ... Программа передач СТС на 1 сентября 2022 года Программа передач ТНТ на 1 сентября 2022 года









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