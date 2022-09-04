Программа передач ТВ России на воскресенье 4 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на воскресенье 4 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 04.09.2022
Первый канал
03:25 Россия от края до края
05:35 За двумя зайцами
06:00 Новости
06:10 За двумя зайцами
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Матильда Кшесинская. Прима императорской сцены»
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 «Георгий Жженов. «Вся моя жизнь - сплошная ошибка»
15:00 Ошибка резидента. Часть 1-я - «По старой легенде». Часть 2-я - «Возвращение Бекаса»
17:40 «Свои»
19:05 «Голос 60+». Новый сезон
21:00 Время
22:35 Две жизни полковника Рыбкиной
00:30 Наедине со всеми
03:00 Россия от края до края
Россия 1
04:00 Любви целительная сила
05:30 Самое главное
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:55 Большие перемены
13:00 Вместо нее. 2-я часть
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Личный интерес
03:10 Самое главное
ТВЦ
04:35 Обложка. Человек без страны
05:05 Назад в СССР. Учат в школе
05:45 Актёрские драмы. Танцы любви и смерти
06:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
06:35 Любовь и немножко пломбира. 1-я серия
07:22 Любовь и немножко пломбира. 2-я серия
08:05 Полосатый рейс
09:45 Прототипы. Остап Бендер
10:25 Гений
11:30 События
11:45 Гений
13:50 Москва резиновая. Примите телеграмму
14:30 Московская неделя
15:00 «Смейтесь, как мы, смейтесь громче нас». Юмористический концерт
16:15 Замуж после всех. 1-я - 4-я серии
20:00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на Красной площади. Прямая трансляция
23:00 События
23:15 Последний довод. 1-я серия
00:05 Последний довод. 2-я серия
00:50 Подъем с глубины. 1-я - 4-я серии
04:05 Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата
НТВ
02:00 Мент в законе-3. «Марионетки», 1-я - 4-я серии
05:05 Дельта. Продолжение. «Сутки», 1-я и 2-я серии
06:50 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:10 «Ты супер!» Новый сезон
22:40 Звезды сошлись
00:15 Основано на реальных событиях
01:50 Мент в законе-3. «Призрак прошлого», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Последняя смена
Пятый канал
05:00 Маша и Медведь. Первый раз в первый класс
05:05 Улицы разбитых фонарей-2. Сердечная недостаточность
05:50 Улицы разбитых фонарей-2. Дама с собакой
06:40 Улицы разбитых фонарей-2. Шла Саша по шоссе
07:25 Улицы разбитых фонарей-2. Трубка фирмы «Данхилл»
08:05 Улицы разбитых фонарей-2. Дело чести
08:50 Чужой район-3. Ликвидация
09:45 Чужой район-3. Месть
10:40 Чужой район-3. Оборотни
11:30 Чужой район-3. Приговор
12:25 Чужой район-3. Захват
13:20 Чужой район-3. Провокация
14:10 Чужой район-3. Компромат
15:05 Чужой район-3. Дилемма
15:55 След. Беспризорник
16:40 След. Вечная молодость
17:15 След. Человек без костей
18:00 След. Красная комната
18:45 След. Пропавший автобус
19:30 След. Костяные мотивы
20:20 След. Тепло домашнего пекла
21:10 След. Клиника
21:50 След. Занимательная нумизматика
22:35 След. Убрать всех
23:20 След. Факультатив по химии
00:10 След. Двадцать лет
01:00 След. Волчья яма
01:40 След. Наследник
02:10 След. Крабовый суп
02:50 Улицы разбитых фонарей-2. Любовный напиток
03:35 Улицы разбитых фонарей-2. Смерть на пляже
04:15 Улицы разбитых фонарей-2. Все это рок-н-ролл
Домашний
02:10 Преступления страсти. 48-я серия - «Убийство из милосердия». 49-я серия - «Выбери меня». 50-я серия - «Золотая» тёща». 51-я серия - «Метастазы». 52-я серия - «Тёмное прошлое»
06:10 6 кадров
06:30 6 кадров
06:50 Её секрет. 1-я - 4-я серии
10:35 Верни мою жизнь. 1-я - 4-я серии
14:40 Любовь по контракту. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Великолепный век. 139-я и 140-я серии
22:50 «Не могу сказать «прощай«
00:40 Однажды двадцать лет спустя
02:05 Преступления страсти. 53-я серия - «Шах и мат». 54-я серия - «Свекровь». 55-я серия - «Немой свидетель». 56-я серия - «Цена свободы». 57-я серия - «Любимый брат»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 61-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 62-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Снежная королева
10:30 СашаТаня. Сезон 6. 221-я - 235-я серии
18:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 255-я - 260-я серии
21:00 Лучшие на тнт
22:00 Однажды в России. Сезон 9. 225-я серия
23:00 Однажды в России. Сезон 8. 198-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 233-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 234-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 3. 57-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 3. 58-я серия
04:15 Comedy Баттл. 16-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 6. 11-я серия
05:05 Мультфильмы
05:15 Мультфильмы
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 136-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 137-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 139-я серия
06:05 Фиксики
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Воздушные змеи
06:50 Три кота
06:55 Три кота. День черного кота
07:05 Три кота. В поисках кита
07:10 Три кота. Шахматы
07:15 Три кота. Железная дорога
07:20 Три кота. Домашнее телевидение
07:25 Три кота. Рации
07:30 Царевны
07:40 Царевны. Идеальная вечеринка
07:45 Царевны. Всех ценнее
07:55 Уральские пельмени. «Королевство кривых кулис», 3-я часть
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени. Нервное сентября
10:30 Зверопой
12:40 Лука
14:35 Один дома
16:40 Один дома-2: Потерявшийся в Нью-Йорке
19:05 Камуфляж и шпионаж
21:00 Гемини
23:10 Бросок кобры-2
01:10 Терминал
03:25 6 кадров. Сезон 6. 12-я - 14-я серии
04:30 6 кадров. Сезон 6. 20-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 6. 51-я серия
Матч ТВ
05:00 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона России. С. Диюн - А. Евченко
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:50 Новости
08:55 Кража
10:40 Солдат Джейн
12:25 Новости
12:30 Солдат Джейн
13:15 Все на Матч!
13:55 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир
18:15 Новости
18:20 Все на Матч!
19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Зенит». Прямой эфир
22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:30 Новости
23:40 Все на Матч!
00:15 Невидимая сторона
02:55 Новости
03:00 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Стрела» (Казань)
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:25 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Изгой-один: Звездные войны. Истории
12:30 Новости
13:00 Изгой-один: Звездные войны. Истории
14:40 Звездные войны: Скайуокер. Восход
16:30 Новости
17:00 Звездные войны: Скайуокер. Восход
17:55 Живая сталь
20:25 Джон Картер
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:25 Легендарные самолеты. Ту-104. Турбулентность ясного неба
05:05 Выбор Филби
05:30 Москва - фронту
05:55 Трое вышли из леса
07:30 Отряд особого назначения
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №108
11:30 Код доступа
12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Нина Соколова
13:00 Специальный репортаж
13:40 Освобождение
14:10 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:10 Щелкин. Крестный отец атомной бомбы
00:10 При загадочных обстоятельствах
Культура
06:30 Энциклопедия загадок. Денисовский человек. Загадка третьего вида
07:05 «В порту». «Катерок»
07:35 Красавец-мужчина
09:40 Обыкновенный концерт
10:05 Диалоги о животных. Калининградский зоопарк
10:50 Большие и маленькие
12:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Юрия Ряшенцева
13:20 «Элементы» с Александром Боровским. Послевоенное метро Ленинграда
13:50 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко
14:30 Торжественная церемония вручения Премии Евгения Евтушенко «Поэт в России - больше, чем поэт»
16:15 Первые в мире. Подводный крейсер Ивана Александровского
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17:10 Пешком... Москва фонтанная
17:40 Передача знаний
18:30 Романтика романса
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Неоконченная пьеса для механического пианино
21:50 Роман в камне. Испания. Тортоса
22:20 Сёгун. 1-я серия
23:55 Леонардо. Шедевры и подделки
00:35 Мы с вами где-то встречались
02:05 Диалоги о животных. Калининградский зоопарк
02:45 В мире басен
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»
05:50 Пятница News. 156-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»
07:20 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»
08:40 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
10:00 Зовите шефа. Сезон 1. 11-я серия - «Москва. SillyCat»
10:50 Зовите шефа. Сезон 1. 7-я серия - «Санкт-Петербург. Рыжая Борода»
11:25 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»
11:30 На ножах. Сезон 5. 3-я серия - «Ульяновск. Бульба»
12:30 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»
13:30 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»
14:00 Готовь как шеф. Сезон 7. 1-я серия
14:10 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»
14:40 На ножах. Сезон 5. 6-я серия - «Астрахань. Дворик»
15:40 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»
16:50 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»
17:50 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»
18:50 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»
19:50 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»
20:50 Адский шеф. Сезон 1. 3-я серия
23:50 Доспехи Бога: в поисках сокровищ
01:30 Пятница News. 156-я серия
02:00 Хроники Хуаду: Лезвие розы
03:40 Пятница News. 156-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»
МИР
05:00 Что делает твоя жена? 19-я и 20-я серии
06:00 Мультфильмы
07:55 Слабое звено
08:45 Слабое звено
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 7-я серии
16:00 Новости
16:15 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 7-я - 9-я серии
18:30 Вместе
19:30 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 9-я - 12-я серии
23:00 Темные лабиринты прошлого. 1-я и 2-я серии
00:00 Вместе
01:00 Темные лабиринты прошлого. 2-я - 4-я серии
03:15 Что делает твоя жена? 1-я - 3-я серии
Время начала передач - московское.