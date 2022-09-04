Первый канал - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Первого канала на 4 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач Первого канала на 04.09.2022
03:25 Россия от края до края
05:35 За двумя зайцами
06:00 Новости
06:10 За двумя зайцами
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Матильда Кшесинская. Прима императорской сцены»
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 «Георгий Жженов. «Вся моя жизнь - сплошная ошибка»
15:00 Ошибка резидента. Часть 1-я - «По старой легенде». Часть 2-я - «Возвращение Бекаса»
17:40 «Свои»
19:05 «Голос 60+». Новый сезон
21:00 Время
22:35 Две жизни полковника Рыбкиной
00:30 Наедине со всеми
03:00 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.