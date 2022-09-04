Первый канал - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Первого канала на 4 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач Первого канала на 04.09.2022



03:25 Россия от края до края

05:35 За двумя зайцами

06:00 Новости

06:10 За двумя зайцами

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Матильда Кшесинская. Прима императорской сцены»

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 «Георгий Жженов. «Вся моя жизнь - сплошная ошибка»

15:00 Ошибка резидента. Часть 1-я - «По старой легенде». Часть 2-я - «Возвращение Бекаса»

17:40 «Свои»

19:05 «Голос 60+». Новый сезон

21:00 Время

22:35 Две жизни полковника Рыбкиной

00:30 Наедине со всеми

03:00 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.