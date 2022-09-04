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Россия 1 - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день


Телепрограмма Россия 1 на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.

Программа передач Россия 1 на 04.09.2022

04:00 Любви целительная сила
05:30 Самое главное
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:55 Большие перемены
13:00 Вместо нее. 2-я часть
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Личный интерес
03:10 Самое главное

В программе передач возможны изменения.









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