Россия 1 - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Россия 1 на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на 04.09.2022



04:00 Любви целительная сила

05:30 Самое главное

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:55 Большие перемены

13:00 Вместо нее. 2-я часть

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Личный интерес

03:10 Самое главное



В программе передач возможны изменения.