Россия 1 - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Россия 1 на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на 04.09.2022
04:00 Любви целительная сила
05:30 Самое главное
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:55 Большие перемены
13:00 Вместо нее. 2-я часть
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Личный интерес
03:10 Самое главное
В программе передач возможны изменения.