ТВЦ - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма ТВЦ на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 04.09.2022
04:35 Обложка. Человек без страны
05:05 Назад в СССР. Учат в школе
05:45 Актёрские драмы. Танцы любви и смерти
06:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
06:35 Любовь и немножко пломбира. 1-я серия
07:22 Любовь и немножко пломбира. 2-я серия
08:05 Полосатый рейс
09:45 Прототипы. Остап Бендер
10:25 Гений
11:30 События
11:45 Гений
13:50 Москва резиновая. Примите телеграмму
14:30 Московская неделя
15:00 «Смейтесь, как мы, смейтесь громче нас». Юмористический концерт
16:15 Замуж после всех. 1-я - 4-я серии
20:00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на Красной площади. Прямая трансляция
23:00 События
23:15 Последний довод. 1-я серия
00:05 Последний довод. 2-я серия
00:50 Подъем с глубины. 1-я - 4-я серии
04:05 Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата
В программе передач возможны изменения.