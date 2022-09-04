ТВЦ - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма ТВЦ на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 04.09.2022



04:35 Обложка. Человек без страны

05:05 Назад в СССР. Учат в школе

05:45 Актёрские драмы. Танцы любви и смерти

06:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

06:35 Любовь и немножко пломбира. 1-я серия

07:22 Любовь и немножко пломбира. 2-я серия

08:05 Полосатый рейс

09:45 Прототипы. Остап Бендер

10:25 Гений

11:30 События

11:45 Гений

13:50 Москва резиновая. Примите телеграмму

14:30 Московская неделя

15:00 «Смейтесь, как мы, смейтесь громче нас». Юмористический концерт

16:15 Замуж после всех. 1-я - 4-я серии

20:00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на Красной площади. Прямая трансляция

23:00 События

23:15 Последний довод. 1-я серия

00:05 Последний довод. 2-я серия

00:50 Подъем с глубины. 1-я - 4-я серии

04:05 Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата



В программе передач возможны изменения.