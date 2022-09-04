НТВ - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма НТВ на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач НТВ на 04.09.2022
02:00 Мент в законе-3. «Марионетки», 1-я - 4-я серии
05:05 Дельта. Продолжение. «Сутки», 1-я и 2-я серии
06:50 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:10 «Ты супер!» Новый сезон
22:40 Звезды сошлись
00:15 Основано на реальных событиях
01:50 Мент в законе-3. «Призрак прошлого», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Последняя смена
В программе передач возможны изменения.