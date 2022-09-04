НТВ - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма НТВ на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 04.09.2022



02:00 Мент в законе-3. «Марионетки», 1-я - 4-я серии

05:05 Дельта. Продолжение. «Сутки», 1-я и 2-я серии

06:50 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:10 «Ты супер!» Новый сезон

22:40 Звезды сошлись

00:15 Основано на реальных событиях

01:50 Мент в законе-3. «Призрак прошлого», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Последняя смена



В программе передач возможны изменения.