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Пятый канал - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день


Телепрограмма Пятого канала на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятого канала на 04.09.2022

05:00 Маша и Медведь. Первый раз в первый класс
05:05 Улицы разбитых фонарей-2. Сердечная недостаточность
05:50 Улицы разбитых фонарей-2. Дама с собакой
06:40 Улицы разбитых фонарей-2. Шла Саша по шоссе
07:25 Улицы разбитых фонарей-2. Трубка фирмы «Данхилл»
08:05 Улицы разбитых фонарей-2. Дело чести
08:50 Чужой район-3. Ликвидация
09:45 Чужой район-3. Месть
10:40 Чужой район-3. Оборотни
11:30 Чужой район-3. Приговор
12:25 Чужой район-3. Захват
13:20 Чужой район-3. Провокация
14:10 Чужой район-3. Компромат
15:05 Чужой район-3. Дилемма
15:55 След. Беспризорник
16:40 След. Вечная молодость
17:15 След. Человек без костей
18:00 След. Красная комната
18:45 След. Пропавший автобус
19:30 След. Костяные мотивы
20:20 След. Тепло домашнего пекла
21:10 След. Клиника
21:50 След. Занимательная нумизматика
22:35 След. Убрать всех
23:20 След. Факультатив по химии
00:10 След. Двадцать лет
01:00 След. Волчья яма
01:40 След. Наследник
02:10 След. Крабовый суп
02:50 Улицы разбитых фонарей-2. Любовный напиток
03:35 Улицы разбитых фонарей-2. Смерть на пляже
04:15 Улицы разбитых фонарей-2. Все это рок-н-ролл

В программе передач возможны изменения.









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