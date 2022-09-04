Пятый канал - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Пятого канала на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятого канала на 04.09.2022



05:00 Маша и Медведь. Первый раз в первый класс

05:05 Улицы разбитых фонарей-2. Сердечная недостаточность

05:50 Улицы разбитых фонарей-2. Дама с собакой

06:40 Улицы разбитых фонарей-2. Шла Саша по шоссе

07:25 Улицы разбитых фонарей-2. Трубка фирмы «Данхилл»

08:05 Улицы разбитых фонарей-2. Дело чести

08:50 Чужой район-3. Ликвидация

09:45 Чужой район-3. Месть

10:40 Чужой район-3. Оборотни

11:30 Чужой район-3. Приговор

12:25 Чужой район-3. Захват

13:20 Чужой район-3. Провокация

14:10 Чужой район-3. Компромат

15:05 Чужой район-3. Дилемма

15:55 След. Беспризорник

16:40 След. Вечная молодость

17:15 След. Человек без костей

18:00 След. Красная комната

18:45 След. Пропавший автобус

19:30 След. Костяные мотивы

20:20 След. Тепло домашнего пекла

21:10 След. Клиника

21:50 След. Занимательная нумизматика

22:35 След. Убрать всех

23:20 След. Факультатив по химии

00:10 След. Двадцать лет

01:00 След. Волчья яма

01:40 След. Наследник

02:10 След. Крабовый суп

02:50 Улицы разбитых фонарей-2. Любовный напиток

03:35 Улицы разбитых фонарей-2. Смерть на пляже

04:15 Улицы разбитых фонарей-2. Все это рок-н-ролл



В программе передач возможны изменения.