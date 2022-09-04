СТС - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма СТС на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 04.09.2022
04:45 6 кадров. Сезон 6. 11-я серия
05:05 Мультфильмы
05:15 Мультфильмы
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 136-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 137-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 139-я серия
06:05 Фиксики
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Воздушные змеи
06:50 Три кота
06:55 Три кота. День черного кота
07:05 Три кота. В поисках кита
07:10 Три кота. Шахматы
07:15 Три кота. Железная дорога
07:20 Три кота. Домашнее телевидение
07:25 Три кота. Рации
07:30 Царевны
07:40 Царевны. Идеальная вечеринка
07:45 Царевны. Всех ценнее
07:55 Уральские пельмени. «Королевство кривых кулис», 3-я часть
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени. Нервное сентября
10:30 Зверопой
12:40 Лука
14:35 Один дома
16:40 Один дома-2: Потерявшийся в Нью-Йорке
19:05 Камуфляж и шпионаж
21:00 Гемини
23:10 Бросок кобры-2
01:10 Терминал
03:25 6 кадров. Сезон 6. 12-я - 14-я серии
04:30 6 кадров. Сезон 6. 20-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 6. 51-я серия
В программе передач возможны изменения.