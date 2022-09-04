СТС - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма СТС на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 04.09.2022



04:45 6 кадров. Сезон 6. 11-я серия

05:05 Мультфильмы

05:15 Мультфильмы

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 136-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 137-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 139-я серия

06:05 Фиксики

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Воздушные змеи

06:50 Три кота

06:55 Три кота. День черного кота

07:05 Три кота. В поисках кита

07:10 Три кота. Шахматы

07:15 Три кота. Железная дорога

07:20 Три кота. Домашнее телевидение

07:25 Три кота. Рации

07:30 Царевны

07:40 Царевны. Идеальная вечеринка

07:45 Царевны. Всех ценнее

07:55 Уральские пельмени. «Королевство кривых кулис», 3-я часть

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени. Нервное сентября

10:30 Зверопой

12:40 Лука

14:35 Один дома

16:40 Один дома-2: Потерявшийся в Нью-Йорке

19:05 Камуфляж и шпионаж

21:00 Гемини

23:10 Бросок кобры-2

01:10 Терминал

03:25 6 кадров. Сезон 6. 12-я - 14-я серии

04:30 6 кадров. Сезон 6. 20-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 6. 51-я серия



В программе передач возможны изменения.