Матч ТВ - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 04.09.2022
05:00 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона России. С. Диюн - А. Евченко
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:50 Новости
08:55 Кража
10:40 Солдат Джейн
12:25 Новости
12:30 Солдат Джейн
13:15 Все на Матч!
13:55 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир
18:15 Новости
18:20 Все на Матч!
19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Зенит». Прямой эфир
22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:30 Новости
23:40 Все на Матч!
00:15 Невидимая сторона
02:55 Новости
03:00 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Стрела» (Казань)
В программе передач возможны изменения.