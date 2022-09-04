Матч ТВ - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 04.09.2022



05:00 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала

06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона России. С. Диюн - А. Евченко

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:50 Новости

08:55 Кража

10:40 Солдат Джейн

12:25 Новости

12:30 Солдат Джейн

13:15 Все на Матч!

13:55 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:25 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир

18:15 Новости

18:20 Все на Матч!

19:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Спартак» - «Зенит». Прямой эфир

22:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

23:30 Новости

23:40 Все на Матч!

00:15 Невидимая сторона

02:55 Новости

03:00 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Стрела» (Казань)



В программе передач возможны изменения.