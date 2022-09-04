РЕН ТВ - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала РЕН ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач РЕН ТВ на 04.09.2022



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:25 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Изгой-один: Звездные войны. Истории

12:30 Новости

13:00 Изгой-один: Звездные войны. Истории

14:40 Звездные войны: Скайуокер. Восход

16:30 Новости

17:00 Звездные войны: Скайуокер. Восход

17:55 Живая сталь

20:25 Джон Картер

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



В программе передач возможны изменения.