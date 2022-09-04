РЕН ТВ - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала РЕН ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач РЕН ТВ на 04.09.2022
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:25 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Изгой-один: Звездные войны. Истории
12:30 Новости
13:00 Изгой-один: Звездные войны. Истории
14:40 Звездные войны: Скайуокер. Восход
16:30 Новости
17:00 Звездные войны: Скайуокер. Восход
17:55 Живая сталь
20:25 Джон Картер
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
В программе передач возможны изменения.