Звезда - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Звезда на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 04.09.2022
04:25 Легендарные самолеты. Ту-104. Турбулентность ясного неба
05:05 Выбор Филби
05:30 Москва - фронту
05:55 Трое вышли из леса
07:30 Отряд особого назначения
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №108
11:30 Код доступа
12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Нина Соколова
13:00 Специальный репортаж
13:40 Освобождение
14:10 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:10 Щелкин. Крестный отец атомной бомбы
00:10 При загадочных обстоятельствах
В программе передач возможны изменения.