Звезда - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Звезда на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 04.09.2022



04:25 Легендарные самолеты. Ту-104. Турбулентность ясного неба

05:05 Выбор Филби

05:30 Москва - фронту

05:55 Трое вышли из леса

07:30 Отряд особого назначения

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №108

11:30 Код доступа

12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Нина Соколова

13:00 Специальный репортаж

13:40 Освобождение

14:10 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:10 Щелкин. Крестный отец атомной бомбы

00:10 При загадочных обстоятельствах



В программе передач возможны изменения.