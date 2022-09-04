Культура - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Культура на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 04.09.2022



06:30 Энциклопедия загадок. Денисовский человек. Загадка третьего вида

07:05 «В порту». «Катерок»

07:35 Красавец-мужчина

09:40 Обыкновенный концерт

10:05 Диалоги о животных. Калининградский зоопарк

10:50 Большие и маленькие

12:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Юрия Ряшенцева

13:20 «Элементы» с Александром Боровским. Послевоенное метро Ленинграда

13:50 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко

14:30 Торжественная церемония вручения Премии Евгения Евтушенко «Поэт в России - больше, чем поэт»

16:15 Первые в мире. Подводный крейсер Ивана Александровского

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком

17:10 Пешком... Москва фонтанная

17:40 Передача знаний

18:30 Романтика романса

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Неоконченная пьеса для механического пианино

21:50 Роман в камне. Испания. Тортоса

22:20 Сёгун. 1-я серия

23:55 Леонардо. Шедевры и подделки

00:35 Мы с вами где-то встречались

02:05 Диалоги о животных. Калининградский зоопарк

02:45 В мире басен



В программе передач возможны изменения.