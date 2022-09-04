Культура - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Культура на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 04.09.2022
06:30 Энциклопедия загадок. Денисовский человек. Загадка третьего вида
07:05 «В порту». «Катерок»
07:35 Красавец-мужчина
09:40 Обыкновенный концерт
10:05 Диалоги о животных. Калининградский зоопарк
10:50 Большие и маленькие
12:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Юрия Ряшенцева
13:20 «Элементы» с Александром Боровским. Послевоенное метро Ленинграда
13:50 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко
14:30 Торжественная церемония вручения Премии Евгения Евтушенко «Поэт в России - больше, чем поэт»
16:15 Первые в мире. Подводный крейсер Ивана Александровского
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17:10 Пешком... Москва фонтанная
17:40 Передача знаний
18:30 Романтика романса
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Неоконченная пьеса для механического пианино
21:50 Роман в камне. Испания. Тортоса
22:20 Сёгун. 1-я серия
23:55 Леонардо. Шедевры и подделки
00:35 Мы с вами где-то встречались
02:05 Диалоги о животных. Калининградский зоопарк
02:45 В мире басен
В программе передач возможны изменения.