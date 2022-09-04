Пятница - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Пятница на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 04.09.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»

05:50 Пятница News. 156-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»

07:20 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»

08:40 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

10:00 Зовите шефа. Сезон 1. 11-я серия - «Москва. SillyCat»

10:50 Зовите шефа. Сезон 1. 7-я серия - «Санкт-Петербург. Рыжая Борода»

11:25 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»

11:30 На ножах. Сезон 5. 3-я серия - «Ульяновск. Бульба»

12:30 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»

13:30 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»

14:00 Готовь как шеф. Сезон 7. 1-я серия

14:10 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»

14:40 На ножах. Сезон 5. 6-я серия - «Астрахань. Дворик»

15:40 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»

16:50 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»

17:50 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»

18:50 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»

19:50 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»

20:50 Адский шеф. Сезон 1. 3-я серия

23:50 Доспехи Бога: в поисках сокровищ

01:30 Пятница News. 156-я серия

02:00 Хроники Хуаду: Лезвие розы

03:40 Пятница News. 156-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»



В программе передач возможны изменения.