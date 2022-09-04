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Пятница - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день


Телепрограмма Пятница на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 04.09.2022

05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»
05:50 Пятница News. 156-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»
07:20 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»
08:40 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
10:00 Зовите шефа. Сезон 1. 11-я серия - «Москва. SillyCat»
10:50 Зовите шефа. Сезон 1. 7-я серия - «Санкт-Петербург. Рыжая Борода»
11:25 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»
11:30 На ножах. Сезон 5. 3-я серия - «Ульяновск. Бульба»
12:30 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»
13:30 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»
14:00 Готовь как шеф. Сезон 7. 1-я серия
14:10 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»
14:40 На ножах. Сезон 5. 6-я серия - «Астрахань. Дворик»
15:40 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»
16:50 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»
17:50 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»
18:50 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»
19:50 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»
20:50 Адский шеф. Сезон 1. 3-я серия
23:50 Доспехи Бога: в поисках сокровищ
01:30 Пятница News. 156-я серия
02:00 Хроники Хуаду: Лезвие розы
03:40 Пятница News. 156-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»

В программе передач возможны изменения.









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