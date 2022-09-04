МИР - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма МИР на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 04.09.2022
05:00 Что делает твоя жена? 19-я и 20-я серии
06:00 Мультфильмы
07:55 Слабое звено
08:45 Слабое звено
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 7-я серии
16:00 Новости
16:15 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 7-я - 9-я серии
18:30 Вместе
19:30 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 9-я - 12-я серии
23:00 Темные лабиринты прошлого. 1-я и 2-я серии
00:00 Вместе
01:00 Темные лабиринты прошлого. 2-я - 4-я серии
03:15 Что делает твоя жена? 1-я - 3-я серии
В программе передач возможны изменения.