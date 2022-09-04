МИР - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма МИР на сегодня 4 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 04.09.2022



05:00 Что делает твоя жена? 19-я и 20-я серии

06:00 Мультфильмы

07:55 Слабое звено

08:45 Слабое звено

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 7-я серии

16:00 Новости

16:15 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 7-я - 9-я серии

18:30 Вместе

19:30 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 9-я - 12-я серии

23:00 Темные лабиринты прошлого. 1-я и 2-я серии

00:00 Вместе

01:00 Темные лабиринты прошлого. 2-я - 4-я серии

03:15 Что делает твоя жена? 1-я - 3-я серии



В программе передач возможны изменения.