Программа передач ТВ России на понедельник 5 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на понедельник 5 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на сегодня 05.09.2022



Все каналы, весь день.



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Золотая Орда. 13-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Елизавета. 5-я серия - «Глава V»

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. 21-я серия - «Припомнить все»

01:55 Морозова. 22-я серия - «Игра»

02:50 Срочно в номер! 1-я и 2-я серии - «Черные дыры»



ТВЦ



05:00 Закон и порядок

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:20 Тайна песни. Смуглянка

08:55 Предчувствие. 9-я серия

09:50 Предчувствие. 10-я серия

10:40 Фаина Раневская. Королевство маловато!

11:30 События

11:50 Практика-2. 9-я серия

12:46 Практика-2. 10-я серия

13:40 Мой герой. Наталья Варлей

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Психология преступления. Дуэль. 1-я серия

16:01 Психология преступления. Дуэль. 2-я серия

17:00 Хроники московского быта. Возраст-приговор

17:50 События

18:15 «Гостиница «Россия». 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Возвращение в реальность

23:05 Знак качества. Осенний урожай

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Приговор. Березовский против Абрамовича

01:25 Женщины Леонида Филатова

02:05 Мюнхен-72. Божий гнев

02:45 Осторожно, мошенники! Онлайн-грабеж

03:15 Психология преступления. Дуэль. 1-я серия

03:59 Психология преступления. Дуэль. 2-я серия

04:45 Фаина Раневская. Королевство маловато!



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Последняя смена

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. За мной последний танец

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Секта», 1-я и 2-я серии, «Схроны», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Секта», 1-я и 2-я серии, «Схроны», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 1-я серия

20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 2-я серия

21:40 Рикошет-2. 1-я серия

22:35 Рикошет-2. 2-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-6. Веселая вдова

00:50 Пёс-6. Потрошитель

01:45 Мент в законе-4. «Игры на выбывание», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Законник



Пятый канал



05:00 Известия

05:40 Улицы разбитых фонарей-2. Школа паука

06:25 Улицы разбитых фонарей-2. Ловушка для «Мамонта»

07:10 Улицы разбитых фонарей-2. Огонь на опережение

07:55 Улицы разбитых фонарей-2. Раритет

08:50 Чужой район-3. Ликвидация

09:00 Известия

09:25 Чужой район-3. Ликвидация

10:15 Чужой район-3. Месть

11:10 Чужой район-3. Оборотни

12:05 Чужой район-3. Приговор

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Принц«, 1-я часть

14:20 Лесник. «Принц«, 2-я часть

15:20 Лесник. 1-я часть - «Вражда»

16:20 Лесник. 2-я часть - «Вражда»

17:15 Лесник. 1-я часть - «Сосед»

17:30 Известия

17:55 Лесник. 1-я часть - «Сосед»

18:40 Лесник. 2-я часть - «Сосед»

19:35 След. Прекрасная шляпница

20:25 След. Богадельня

21:30 След. Шоу должно продолжаться

22:25 След. В гостях у страха

23:10 Свои-5. Седьмая пуля

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Тёмная сторона дома

01:10 След. Атака крысы

01:50 След. Человек без костей

02:30 След. У матросов нет вопросов

03:05 Детективы. Санитарный день

03:40 Детективы. Мама, не плачь

04:00 Детективы. Бриллиант души

04:35 Детективы. Два билета на футбол



Домашний



02:05 Преступления страсти. 53-я серия - «Шах и мат». 54-я серия - «Свекровь». 55-я серия - «Немой свидетель». 56-я серия - «Цена свободы». 57-я серия - «Любимый брат»

06:05 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. Расплата

13:25 Порча. Свечная тьма

13:55 Знахарка. Эхо

14:30 Верну любимого. Папа починит

15:00 Моя любимая мишень. 1-я - 4-я серии

19:00 Где живёт Надежда? 1-я - 4-я серии

22:50 Порча. В огне

00:00 Знахарка. Эхо

00:30 Верну любимого. Папа починит

01:00 Понять. Простить. Расплата

01:55 Тест на отцовство

03:35 Давай разведёмся!

04:25 Преступления страсти. 58-я серия - «Воспитанница»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 63-я серия - «Финал»

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Новая общага. 1-я - 12-я серии

15:00 СашаТаня. 101-я - 108-я серии

19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 260-я - 263-я серии

21:00 На страже пляжа. 1-я серия

22:00 ЮЗЗЗ. 5-я серия

22:55 Мальчишник в Вегасе

00:55 Ты_Топ-модель на ТНТ. 5-я серия

02:00 Импровизация. Сезон 3. 59-я серия

02:50 Comedy Баттл. 17-я серия

03:35 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия

04:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 6. 51-я серия

05:05 Жили-были...

05:10 Дядя Стёпа - милиционер

05:30 Кентервильское привидение

05:50 Ералаш. Сезон 1. 143-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 147-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 153-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Танцевальный конкурс

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:40 Притворись моей женой

10:05 Дылды. Сезон 3. 1-я - 17-я серии

19:00 Классная Катя. 1-я серия

19:25 Классная Катя. 2-я серия

19:50 Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»

22:35 Гемини

00:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 26-я серия

01:55 Он - Дракон

03:35 6 кадров. Сезон 6. 6-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 6. 7-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 6. 15-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 6. 16-я серия



Матч ТВ



05:00 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:15 Новости

09:20 Специальный репортаж

09:40 Заговоренный

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Лучшие из лучших

15:05 Забойный реванш

15:30 Новости

15:35 Забойный реванш

17:25 Громко

18:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Лечче». прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:35 Тотальный футбол

01:05 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. Финал

02:55 Новости

03:00 Наши иностранцы

03:25 Эластико



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Документальный спецпроект

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Живая сталь

22:30 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Неизвестная история

00:30 Изгой-один: Звездные войны. Истории

02:50 Действуй, сестра!

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



05:15 При загадочных обстоятельствах. Беспощадная любовь. Часть 2-я

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Море студеное

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Смерш. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Смерш. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освобождение Европы. От Буга до Одера

19:40 Загадки века. Виктор Луи. Личный агент Андропова

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Море студеное

01:00 Трое вышли из леса

02:30 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа

03:25 Перелом. Хроника Победы

03:50 Смерш. Легенда для предателя. 1-я - 2-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва побережная

07:00 Новости культуры

07:05 Другие Романовы. Вторая леди

07:30 Новости культуры

07:35 Черные дыры. Белые пятна

08:15 Цвет времени. Эдгар Дега

08:30 Новости культуры

08:35 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова

09:05 София. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 1-я серия

11:10 ХX век. «Найти друг друга». Документальный фильм. Режиссер А. Габрилович. 1980

12:15 Сёгун. 1-я серия

13:55 Линия жизни. Дмитрий Харатьян

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых

15:50 Острова. Изабелла Юрьева

16:30 Забытое ремесло. Шарманщик

16:45 София. 1-я серия

17:40 Мастера мирового исполнительского искусства. Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари

18:25 Цвет времени. Рене Магритт

18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:00 Семинар. Павел Сурков. «Тайна Фредди Меркьюри»

20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 1-я серия

21:40 Сёгун. 2-я серия

23:15 Новости культуры

23:35 Энигма. «София Губайдулина», 1-я часть

00:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия

01:05 Грядущее свершается сейчас

01:45 Мастера мирового исполнительского искусства. Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари

02:30 Роман в камне. Лесной дворец Асташово



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

05:50 Пятница News. 155-я серия

06:10 Адская кухня. Сезон 3. 11-я серия

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 1. 14-я серия

08:50 Комиссар Рекс. Сезон 2. 1-я серия - «Безмолвные крики»

09:50 На ножах. Сезон 5. 3-я серия - «Ульяновск. Бульба»

10:50 На ножах. Сезон 7. 18-я серия - «Михайловск. Big Russian Burger»

12:00 Четыре дачи. Сезон 1. 2-я серия - «Воронеж»

13:40 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»

14:50 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»

15:50 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»

16:50 На ножах. Сезон 4. 14-я серия - «Ростов Великий. Покровские ворота»

18:00 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

20:40 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

23:00 Гастротур. Сезон 2. 4-я серия - «Алтайский край»

00:10 Отпуск по обмену

02:30 Пятница News. 157-я серия

03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»

03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»

04:30 Пятница News. 156-я серия

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»



МИР



05:00 Что делает твоя жена? 3-я - 9-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Что делает твоя жена? 9-я - 11-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Игра в кино

20:20 Игра в кино

21:00 Назад в будущее

21:50 Назад в будущее

22:40 Всемирные игры разума

23:10 Китайский сервиз

00:50 Наше кино. История большой любви

01:15 Девушка спешит на свидание

02:15 Новости

02:30 Культличности

02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

04:10 Что делает твоя жена? 11-я серия



Время начала передач - московское.



















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