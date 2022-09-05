Программа передач ТВ России на понедельник 5 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на понедельник 5 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на сегодня 05.09.2022
Все каналы, весь день.
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Золотая Орда. 13-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Елизавета. 5-я серия - «Глава V»
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. 21-я серия - «Припомнить все»
01:55 Морозова. 22-я серия - «Игра»
02:50 Срочно в номер! 1-я и 2-я серии - «Черные дыры»
ТВЦ
05:00 Закон и порядок
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:20 Тайна песни. Смуглянка
08:55 Предчувствие. 9-я серия
09:50 Предчувствие. 10-я серия
10:40 Фаина Раневская. Королевство маловато!
11:30 События
11:50 Практика-2. 9-я серия
12:46 Практика-2. 10-я серия
13:40 Мой герой. Наталья Варлей
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Психология преступления. Дуэль. 1-я серия
16:01 Психология преступления. Дуэль. 2-я серия
17:00 Хроники московского быта. Возраст-приговор
17:50 События
18:15 «Гостиница «Россия». 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Возвращение в реальность
23:05 Знак качества. Осенний урожай
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Приговор. Березовский против Абрамовича
01:25 Женщины Леонида Филатова
02:05 Мюнхен-72. Божий гнев
02:45 Осторожно, мошенники! Онлайн-грабеж
03:15 Психология преступления. Дуэль. 1-я серия
03:59 Психология преступления. Дуэль. 2-я серия
04:45 Фаина Раневская. Королевство маловато!
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Последняя смена
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. За мной последний танец
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Секта», 1-я и 2-я серии, «Схроны», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Секта», 1-я и 2-я серии, «Схроны», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 1-я серия
20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 2-я серия
21:40 Рикошет-2. 1-я серия
22:35 Рикошет-2. 2-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-6. Веселая вдова
00:50 Пёс-6. Потрошитель
01:45 Мент в законе-4. «Игры на выбывание», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Законник
Пятый канал
05:00 Известия
05:40 Улицы разбитых фонарей-2. Школа паука
06:25 Улицы разбитых фонарей-2. Ловушка для «Мамонта»
07:10 Улицы разбитых фонарей-2. Огонь на опережение
07:55 Улицы разбитых фонарей-2. Раритет
08:50 Чужой район-3. Ликвидация
09:00 Известия
09:25 Чужой район-3. Ликвидация
10:15 Чужой район-3. Месть
11:10 Чужой район-3. Оборотни
12:05 Чужой район-3. Приговор
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Принц«, 1-я часть
14:20 Лесник. «Принц«, 2-я часть
15:20 Лесник. 1-я часть - «Вражда»
16:20 Лесник. 2-я часть - «Вражда»
17:15 Лесник. 1-я часть - «Сосед»
17:30 Известия
17:55 Лесник. 1-я часть - «Сосед»
18:40 Лесник. 2-я часть - «Сосед»
19:35 След. Прекрасная шляпница
20:25 След. Богадельня
21:30 След. Шоу должно продолжаться
22:25 След. В гостях у страха
23:10 Свои-5. Седьмая пуля
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Тёмная сторона дома
01:10 След. Атака крысы
01:50 След. Человек без костей
02:30 След. У матросов нет вопросов
03:05 Детективы. Санитарный день
03:40 Детективы. Мама, не плачь
04:00 Детективы. Бриллиант души
04:35 Детективы. Два билета на футбол
Домашний
02:05 Преступления страсти. 53-я серия - «Шах и мат». 54-я серия - «Свекровь». 55-я серия - «Немой свидетель». 56-я серия - «Цена свободы». 57-я серия - «Любимый брат»
06:05 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. Расплата
13:25 Порча. Свечная тьма
13:55 Знахарка. Эхо
14:30 Верну любимого. Папа починит
15:00 Моя любимая мишень. 1-я - 4-я серии
19:00 Где живёт Надежда? 1-я - 4-я серии
22:50 Порча. В огне
00:00 Знахарка. Эхо
00:30 Верну любимого. Папа починит
01:00 Понять. Простить. Расплата
01:55 Тест на отцовство
03:35 Давай разведёмся!
04:25 Преступления страсти. 58-я серия - «Воспитанница»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 63-я серия - «Финал»
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Новая общага. 1-я - 12-я серии
15:00 СашаТаня. 101-я - 108-я серии
19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 260-я - 263-я серии
21:00 На страже пляжа. 1-я серия
22:00 ЮЗЗЗ. 5-я серия
22:55 Мальчишник в Вегасе
00:55 Ты_Топ-модель на ТНТ. 5-я серия
02:00 Импровизация. Сезон 3. 59-я серия
02:50 Comedy Баттл. 17-я серия
03:35 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия
04:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 6. 51-я серия
05:05 Жили-были...
05:10 Дядя Стёпа - милиционер
05:30 Кентервильское привидение
05:50 Ералаш. Сезон 1. 143-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 147-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 153-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Танцевальный конкурс
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:40 Притворись моей женой
10:05 Дылды. Сезон 3. 1-я - 17-я серии
19:00 Классная Катя. 1-я серия
19:25 Классная Катя. 2-я серия
19:50 Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»
22:35 Гемини
00:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 26-я серия
01:55 Он - Дракон
03:35 6 кадров. Сезон 6. 6-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 6. 7-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 6. 15-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 6. 16-я серия
Матч ТВ
05:00 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:15 Новости
09:20 Специальный репортаж
09:40 Заговоренный
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Лучшие из лучших
15:05 Забойный реванш
15:30 Новости
15:35 Забойный реванш
17:25 Громко
18:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Лечче». прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:35 Тотальный футбол
01:05 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. Финал
02:55 Новости
03:00 Наши иностранцы
03:25 Эластико
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Живая сталь
22:30 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Неизвестная история
00:30 Изгой-один: Звездные войны. Истории
02:50 Действуй, сестра!
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
05:15 При загадочных обстоятельствах. Беспощадная любовь. Часть 2-я
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Море студеное
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Смерш. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Смерш. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освобождение Европы. От Буга до Одера
19:40 Загадки века. Виктор Луи. Личный агент Андропова
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Море студеное
01:00 Трое вышли из леса
02:30 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
03:25 Перелом. Хроника Победы
03:50 Смерш. Легенда для предателя. 1-я - 2-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва побережная
07:00 Новости культуры
07:05 Другие Романовы. Вторая леди
07:30 Новости культуры
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Цвет времени. Эдгар Дега
08:30 Новости культуры
08:35 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова
09:05 София. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 1-я серия
11:10 ХX век. «Найти друг друга». Документальный фильм. Режиссер А. Габрилович. 1980
12:15 Сёгун. 1-я серия
13:55 Линия жизни. Дмитрий Харатьян
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых
15:50 Острова. Изабелла Юрьева
16:30 Забытое ремесло. Шарманщик
16:45 София. 1-я серия
17:40 Мастера мирового исполнительского искусства. Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари
18:25 Цвет времени. Рене Магритт
18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:00 Семинар. Павел Сурков. «Тайна Фредди Меркьюри»
20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 1-я серия
21:40 Сёгун. 2-я серия
23:15 Новости культуры
23:35 Энигма. «София Губайдулина», 1-я часть
00:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия
01:05 Грядущее свершается сейчас
01:45 Мастера мирового исполнительского искусства. Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари
02:30 Роман в камне. Лесной дворец Асташово
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
05:50 Пятница News. 155-я серия
06:10 Адская кухня. Сезон 3. 11-я серия
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 1. 14-я серия
08:50 Комиссар Рекс. Сезон 2. 1-я серия - «Безмолвные крики»
09:50 На ножах. Сезон 5. 3-я серия - «Ульяновск. Бульба»
10:50 На ножах. Сезон 7. 18-я серия - «Михайловск. Big Russian Burger»
12:00 Четыре дачи. Сезон 1. 2-я серия - «Воронеж»
13:40 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»
14:50 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»
15:50 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»
16:50 На ножах. Сезон 4. 14-я серия - «Ростов Великий. Покровские ворота»
18:00 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
20:40 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
23:00 Гастротур. Сезон 2. 4-я серия - «Алтайский край»
00:10 Отпуск по обмену
02:30 Пятница News. 157-я серия
03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»
03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»
04:30 Пятница News. 156-я серия
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
МИР
05:00 Что делает твоя жена? 3-я - 9-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Что делает твоя жена? 9-я - 11-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Игра в кино
20:20 Игра в кино
21:00 Назад в будущее
21:50 Назад в будущее
22:40 Всемирные игры разума
23:10 Китайский сервиз
00:50 Наше кино. История большой любви
01:15 Девушка спешит на свидание
02:15 Новости
02:30 Культличности
02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
04:10 Что делает твоя жена? 11-я серия
Время начала передач - московское.