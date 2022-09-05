Россия 1 - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Россия 1 на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на 05.09.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Елизавета. 5-я серия - «Глава V»

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. 21-я серия - «Припомнить все»

01:55 Морозова. 22-я серия - «Игра»

02:50 Срочно в номер! 1-я и 2-я серии - «Черные дыры»



В программе передач возможны изменения.