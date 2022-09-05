ТВЦ - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма ТВЦ на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 05.09.2022



05:00 Закон и порядок

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:20 Тайна песни. Смуглянка

08:55 Предчувствие. 9-я серия

09:50 Предчувствие. 10-я серия

10:40 Фаина Раневская. Королевство маловато!

11:30 События

11:50 Практика-2. 9-я серия

12:46 Практика-2. 10-я серия

13:40 Мой герой. Наталья Варлей

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Психология преступления. Дуэль. 1-я серия

16:01 Психология преступления. Дуэль. 2-я серия

17:00 Хроники московского быта. Возраст-приговор

17:50 События

18:15 «Гостиница «Россия». 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Возвращение в реальность

23:05 Знак качества. Осенний урожай

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Приговор. Березовский против Абрамовича

01:25 Женщины Леонида Филатова

02:05 Мюнхен-72. Божий гнев

02:45 Осторожно, мошенники! Онлайн-грабеж

03:15 Психология преступления. Дуэль. 1-я серия

03:59 Психология преступления. Дуэль. 2-я серия

04:45 Фаина Раневская. Королевство маловато!



В программе передач возможны изменения.