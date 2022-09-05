ТВЦ - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма ТВЦ на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 05.09.2022
05:00 Закон и порядок
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:20 Тайна песни. Смуглянка
08:55 Предчувствие. 9-я серия
09:50 Предчувствие. 10-я серия
10:40 Фаина Раневская. Королевство маловато!
11:30 События
11:50 Практика-2. 9-я серия
12:46 Практика-2. 10-я серия
13:40 Мой герой. Наталья Варлей
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Психология преступления. Дуэль. 1-я серия
16:01 Психология преступления. Дуэль. 2-я серия
17:00 Хроники московского быта. Возраст-приговор
17:50 События
18:15 «Гостиница «Россия». 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Возвращение в реальность
23:05 Знак качества. Осенний урожай
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Приговор. Березовский против Абрамовича
01:25 Женщины Леонида Филатова
02:05 Мюнхен-72. Божий гнев
02:45 Осторожно, мошенники! Онлайн-грабеж
03:15 Психология преступления. Дуэль. 1-я серия
03:59 Психология преступления. Дуэль. 2-я серия
04:45 Фаина Раневская. Королевство маловато!
В программе передач возможны изменения.